Маск размислува за спојување на Tesla и SpaceX

Илон Маск ја поддржува идејата, но нагласи дека договорот не е загарантиран и дека акционерите го имаат последниот збор. Преговорите ги водат исклучиво независни членови на одборот на двете компании, додека самиот Илон Маск се иззема од директните преговори поради конфликт на интереси (тој поседува околу 20% од „Tesla“ и 45% од „SpaceX“.

Управните одбори на „Tesla“ и „SpaceX“ формираа посебни независни комитети за да разгледаат евентуално спојување меѓу двете компании, што би можело да создаде гигантски технолошки и производствен конгломерат вреден околу 3,5 трилиони долари.

Компаниите сè повеќе ги преплетуваат своите операции преку проекти во областа на вештачката интелигенција, роботиката („Optimus“), автономното возење, полупроводниците (како проектот „Terafab“ во Тексас), како и споделувањето на технологијата во развојот на возила (како погонските мотори со ладен гас во новиот „Roadster“.

Објавата следеше по силните квартални резултати од „SpaceX“, кои забележаа значителен раст на приходите и својата прва добивка како јавна компанија, додека акциите на двете компании пораснаа во продолженото тргување.

Одлични резултати од SpaceX

SpaceX ги надмина очекувањата за заработка во третиот квартал, објавувајќи оперативен профит од 2,8 милијарди долари и нето добивка од 4,4 милијарди долари.

Приходите изнесуваа 14,58 милијарди долари, наспроти очекувањата од 12,72 милијарди долари, додека прилагодената заработка по акција изнесуваше 45 центи, значително над проценките од 13 центи.

Финансискиот директор Брет Џонсен изјави на конференциски повик дека приходите во првиот квартал од 2027 година ќе бидат помеѓу 33 и 37 милијарди долари, што е далеку над просечната проценка на аналитичарите од 22,2 милијарди долари, според податоците од LSEG.