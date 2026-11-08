Маск и еден од најмоќните луѓе во Белата куќа на мета на демократите

Технолошкиот милијардер Илон Маск, како и новоназначениот шеф на кабинетот на Белата куќа, Стивен Милер, заедно со некои големи компании, веројатно ќе бидат цел на конгресни истраги кога демократите ќе ја преземат контролата врз Конгресот во јануари, изјавија високи функционери во неделата.

По победата на среднорочните избори, демократите планираат агресивна истрага за Белата куќа, големите компании и најбогатиот човек во светот во јануари.

Во телевизиско појавување, американскиот претставник Роберт Гарсија од Калифорнија и сенаторката Елизабет Ворен од Масачусетс, која ќе го предводи Комитетот за надзор на Претставничкиот дом и Комитетот за банкарство на Сенатот, ветија агресивен надзор по убедливата победа на нивната партија на среднорочните избори.

Во меѓувреме, лидерот на демократите во Претставничкиот дом, Хаким Џефрис, посочи дека тој и неговите колеги демократи ќе го поддржат импичментот на секретарот за војна, Пит Хегсет.

Гарсија, водечкиот демократ во Комитетот за надзор на Претставничкиот дом, рече дека истрагата ќе биде насочена кон вмешаноста на Маск во минатогодишното отпуштање на вработени во Одделот за владина ефикасност и улогата на Милер во строгата имиграциска акција на Трамп.

„Мислам дека има голем интерес, не само од нашиот комитет, туку и од другите комитети во Конгресот да разговараат со г-дин Маск“, изјави Гарсија за емисијата „State of the Union“ на Си-Ен-Ен.

Ворен рече дека некои компании треба да бидат подготвени за конгресни истраги, но не именуваше ниту една.

„Ако остварувате профит со измама на американски семејства и вашите инвеститори, подобро е да се подготвите за некои истраги, и тоа сериозни“, рече Ворен на Си-Ен-Ен.

Милер, кого Гарсија го нарече архитект на „ужасната, неправедна“ имиграциска политика, беше унапреден на позицијата шеф на кабинетот на Белата куќа.

„Стивен Милер е во центарот на најважните политички одлуки на оваа администрација и затоа заслужува да биде предмет на контрола и истрага“, изјави Гарсија за Си-Ен-Ен.

Гласачите ги казнија републиканците на овие среднорочни избори, но се очекува администрацијата на Трамп со Милер како шеф на кабинетот да продолжи со агресивен пристап кон ограничување на имиграцијата, да поттикне културни судири и да не попушти пред Конгресот контролиран од демократите, според официјални лица и експерти.

Џефрис, кој треба да стане претседател на Претставничкиот дом во јануари, изјави во неделата дека демократите ќе поддржат мерка за импичмент против Хегсет, конгресна акција што би можела да го отстрани од функцијата.