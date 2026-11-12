Македонските домаќинства плаќаат најскапа струја во регионот и најскап гас во Европа

Дури и кога војната во Иран почна да ги зголемува големопродажните цени на гасот, цените на електричната енергија и гасот за домаќинствата паднаа во просек низ цела ЕУ во првата половина од 2026 година.

Цените на електричната енергија и гасот за домаќинствата во ЕУ паднаа во првата половина од 2026 година во споредба со истиот период во 2025 година. Цените се зголемија во многу европски престолнини во октомври, а домаќинствата би можеле да се соочат со повисоки сметки на почетокот на 2027 година.

Разликите меѓу земјите беа впечатливи. Единица електрична енергија чинеше повеќе од три пати повеќе во Ирска отколку во Унгарија, според Евростат.

Меѓу 38 европски земји со податоци, цените на електричната енергија за домаќинствата, вклучувајќи ги и даноците, се движеа од 6,6 евра на 100 kWh во Турција до 38,7 евра во Ирска во првата половина од 2026 година. Унгарија имаше најниска цена во ЕУ од 11,4 евра, додека просекот во ЕУ беше 28,3 евра.

По Ирска следуваа Германија (36,2 евра), Белгија (35,8 евра), Австрија (32,6 евра), Италија (31,4 евра) и Шведска (30,6 евра), сите над 30 евра на 100 kWh.

Цените на електричната енергија беа пониски од просекот на ЕУ во Шпанија (25,1 евра) и Франција (24,9 евра).

Романија има највисоки цени на електричната енергија во однос на куповната моќ.

Цените беа генерално пониски во земјите кандидати за ЕУ, а разликата со најскапите земји беше голема. Таа разлика се намали откако разликите во локалните нивоа на цени беа земени предвид со користење на стандардите за куповна моќ (PPS).

Цените на електричната енергија се движеа од 12,6 PPS на 100 kWh во Исланд до 46,9 во Романија. Полска (41,1) и Чешка (34,3) ги заокружија првите три, по што следуваа Ирска и Италија со по 32,8.

По Исланд, Турција (13,5), Малта (13,8), Унгарија (14,7) и Норвешка (15,0) имаа најниски цени во однос на куповната моќ.

Меѓу четирите најголеми економии во ЕУ, Италија имаше највисока цена (32,8), веднаш по неа следеше Германија (32,4). Шпанија (28,0) беше блиску до просекот на ЕУ (28,4), додека Франција (23,3) беше поевтина.

Македонските домаќинства плаќаат најскапа струја во Европа во однос на куповната моќ. Со цена која се плаќа од 22,4 PPS на 100 kWh е пред Србија(19,1), Албанија(18,1), Црна Гора(17,9) и Босна и Херцеговија(17,8)

Цените на електричната енергија за домаќинствата паднаа за 2,2% во просек во ЕУ во споредба со втората половина од 2025 година. Мерено во евра, Финска забележа најголем пораст од 19,5%, по што следат Турција (11,2%), Полска (10,6%), Литванија (10,6%) и Шведска (10,4%).

Данска (-28,2%) и Луксембург (-24,1%) забележаа најголем пад. Цените во Италија пораснаа за 5,9%, додека во Германија паднаа за 6,5%, во Шпанија за 6% и во Франција за 3%.

Во споредба со првата половина од 2025 година, просечната цена на електричната енергија во ЕУ падна за 1,6%. Романија забележа најголем пораст во евра од 51,9%, по што следат Турција (35%), Ирска (19,8%) и Финска (18,4%).

Цените паднаа во сите четири најголеми економии на ЕУ: Франција (-7%), Германија (-5,7%), Италија (-4,5%) и Шпанија (-3,9%).

Македонија плаќа најскап гас според куповната моќ

Во 29-те европски земји со податоци, цените на природниот гас за домаќинствата, вклучувајќи ги и даноците, се движеа од 1,6 евра на 100 kWh во Грузија до 22 евра во Шведска во првата половина од 2026 година. Унгарија (3,3 евра) имаше најниска цена во ЕУ, каде што просекот беше 11 евра.

Холандија (16,2 евра), Франција (13,5 евра), Португалија (12,6 евра) и Австрија (12,4 евра) ги заокружија првите пет.

Цените на гасот беа над просекот на ЕУ во Франција, Германија (11,6 евра) и Италија (11,4 евра), а под него во Шпанија (7,9 евра).

Македонија плаќа највисоки цени на природен гас во Европа во однос на куповната моќ(20,8).

По нас следат, Шведска (17,7), Португалија (15,0) и Холандија (13,8. На долната граница, Турција (5,0), Луксембург (6,6) и Хрватска (6,8) имаа најниски цени по Унгарија.