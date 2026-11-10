Македонските банки заработија 224,4 милиони евра во првите девет месеци од 2026 година

Вкупната актива на банкарскиот сектор на крајот на септември достигна 15,78 милијарди евра, капиталот надмина 2,19 милијарди евра, додека кредитите и побарувањата од клиенти се зголемија на 16,33 ​​милијарди евра. Депозитите на клиентите изнесуваа 10,86 милијарди евра.

Во првите девет месеци од 2026 година, македонските банки остварија вкупна нето добивка од 224,4 милиони евра, што е за 10,7 милиони или 4,58 проценти помалку во однос на истиот период минатата година, кога добивката на банките изнесуваше 235,1 милиони евра. Во исто време, вкупната актива, капиталот, кредитите и депозитите продолжија да растат, според податоците од билансите на состојба на 13 банки што работат во Македонија.

Иако банките ги зголемија приходите од камати и обемот на кредитирање, профитабилноста на секторот беше под притисок од зголемувањето на трошоците за камати, оперативните трошоци и трошоците за провизии.

Профитот на секторот се намали за 4,58 проценти

Банкарскиот сектор ги заврши првите девет месеци со вкупен профит од 224,4 милиони евра, во споредба со 235,1 милиони евра во истиот период во 2025 година.

Најголем профит оствари Комерцијална банка АД Скопје, на второ место е НЛБ Банка и на трето место со Стопанска банка АД Скопје се заокружува големата тројка.

Активата на банкарскиот сектор достигна 15,78 милијарди евра

Вкупната актива на македонските банки на крајот на септември изнесуваше 15,78 милијарди евра, што е за 1,45 милијарди евра или 10,1 проценти повеќе во однос на претходната година, кога изнесуваше 14,33 милијарди евра.

Комерцијална банка АД Скопје има најголема актива – 3,25 милијарди евра, по неа следат НЛБ и Стопанска банка кои имаат речиси идентична актива, 2,60 и 2,61 милијарди евра соодветно.

Капиталот на банките се зголеми за 245 милиони евра

Вкупниот капитал на банкарскиот сектор достигна 2,19 милијарди евра, што претставува зголемување од 126,8 милиони, или 12,7 проценти во споредба со крајот на септември минатата година.

Портфолиото на кредити порасна за 16,33 проценти

Кредитите и побарувањата од клиенти на крајот на септември изнесуваа 16,33 ​​милијарди евра. Во споредба со истиот период минатата година, тие се зголемија за 1,57 милијарди евра.