Македонија со најниска инфлација во регионот

Трошоците на живот се можеби најчестата тема на која се разговара низ чаршијата, се дебатира во телевизиските емисии, или се пишуваат новинарски текстови. Но тие се и најголемата мака со која се соочуваат граѓаните во последните неколку години. Податоците кои се најнови на оваа тема покажуваат дека стапката на инфлација во Македонија се помеѓу најниските не само во регионот туку и во Европската унија.

Помеѓу државите од регионот, мерено на годишно ниво Македонија во септември има најниска инфлација од 2,7 отсто. Податоците се компаративно пресметани за септември годинава, со истиот месец во 2025 година. Веднаш до нас е инфлацијата во Албанија каде таа е на ниво од 2,9 отсто. Европска Словенија има трошоци на живот на ниво од 3,3 отсто. Во Србија инфлацијата е на ниво од 4,1 отсто. Следна на листата по висината на трошоците на живот е Хрватска каде инфлацијата е 4,7 отсто. Со инфлација од 5 проценти е Грција која е на средина на оваа листа на држави од регионот. За 0,2 или со инфлација од 5,2 проценти Црнагора е на седмото место во висината на трошоците за живот на граѓаните од регионот. Членката на Европската унија Бугарија има инфлација од 5,6 отсто. Романија има висока инфлација од 6,6 отсто. А Косово пак има инфлација од 7,8 отсто. Турција е со најголема инфлација помеѓу државите кои ги имаме во оваа анализа каде инфлацијата пораснала за 29,7 отсто. На ниво на Европската унија, инфлацијата достигна 3,8 отсто.