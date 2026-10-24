„Lockheed Martin“ ја зголемува годишната прогноза поради силната побарувачка за ракети

Компанијата сега очекува коригирана добивка за 2026-та година од 30,35 до 30,75 долари по акција, во споредба со претходно проектираниот опсег од 29,95 до 30,65 долари. Дури и долната граница на новата прогноза ги надминува просечните процени на аналитичарите собрани од „Bloomberg“.

Компанијата „Lockheed Martin Corp.“ ја зголеми прогнозата за целата година, бидејќи нејзиното портфолио на ракетни системи има корист од растечките меѓународни трошоци за одбрана, објавува „Bloomberg“.

Резултатите се уште еден пример за тоа како американските компании од одбранбената индустрија профитираат од засилените геополитички тензии. Војните во Иран и Украина ја зголемија побарувачката за производите што ги развива одделот на „Lockheed“ за ракетни системи и системи за управување со огнот, кој забележал раст на оперативната добивка од 24 проценти во споредба со истиот период минатата година.

Во јули, „Lockheed“ доби седумгодишен договор вреден речиси 54 милијарди долари за речиси тројно зголемување на производството на ракетите „Patriot“. Овие ракети широко се користат во двете војни. Тоа е само една од неколкуте големи зделки за производство на ракети доделени на компании од одбранбената индустрија, меѓу кои и „RTX Corp.“.

Во јуни, Пентагон ѝ додели на „Lockheed“ и договор вреден 35 милијарди долари за четирикратно зголемување на производството на пресретнувачи за системот за противракетна одбрана на големи височини „THAAD“ („Terminal High Altitude Area Defense“).

Финансискиот директор на компанијата, Еван Скот, во интервју изјави дека „Lockheed“ очекува следната година да склучи договори за забрзување на производството на ракетата за високопрецизни напади „Precision Strike Missile“ и на напредната тактичка ракета за заеднички операции „Joint Advanced Tactical Missile“.

Модернизираната верзија на ракетата „Patriot“ на „Lockheed“, наречена „PAC-3 Edge“, неодамна беше избрана од американската армија за следната фаза од програмата за развој на иден систем за пресретнување воздушни закани.

Компанијата, со седиште во Бетесда, сојузната држава Мериленд, достигна рекордна вредност на портфолиото на нарачки од 292 милијарди долари, од кои околу 53 милијарди долари се поврзани со производството на ракетите „PAC-3 MSE“.

„Нашите инвестиции во сите сегменти на бизнисот веќе се претвораат во реални способности, производство и испораки“, изјави Скот.

„Она што ни е важно сега е овие технологии и силната побарувачка да ги претвориме во зголемен производствен капацитет и одржливи финансиски резултати. Токму тоа го гледате во тековниот квартал“, додаде тој.

Скот ги истакна и новите партнерства што ѝ овозможуваат на „Lockheed“ да работи побрзо. Меѓу нив е соработката со „GM Defense“, во чии рамки компанијата испорачала прва конструктивна компонента за трупот на системот само 22 дена по потпишувањето на договорот.

Производството во целиот сегмент на ракетни системи продолжува да расте. Во изминатите неколку месеци, „Lockheed“ произведувала приближно 80 ракети „PAC-3 MSE“ месечно, изјави главниот оперативен директор Френк Сент Џон.

Тоа значи речиси 1.000 ракети годишно, а целта е производството да достигне 2.000 ракети годишно.

Производството на системот „THAAD“ е зголемено за 50 проценти во споредба со минатата година, а во текот на следната година се очекува дополнителен раст од уште 50 проценти.