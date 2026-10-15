Крајот на октомври носи зимско сметање на времето: Еве кога точно ги враќаме часовниците наназад

Точниот момент на промената е во 03:00 часот наутро, кога стрелките на часовникот се враќаат еден час наназад, односно на 02:00 часот. Како влијае оваа промена врз секојдневието?

Последниот викенд од овој месец ни го носи традиционалното враќање на часовниците наназад. Во ноќта помеѓу 24 и 25 октомври (сабота кон недела), официјално започнува зимското сметање на времето.

Преминот кон зимското сметање на времето секогаш предизвикува мешани реакции кај јавноста. Од една страна, во недела наутро добиваме дополнителен час за сон и одмор. Од друга страна, веќе од недела попладне деновите ќе изгледаат значително пократки, бидејќи сонцето ќе зајдува еден час порано.

Лекарите и хронобиолозите потсетуваат дека иако преминот кон зимското време е полесен за организмот отколку пролетниот, на телото сепак му се потребни неколку дена да се навикне. Наглото губење на дневна светлина во попладневните часови честопати влијае на падот на концентрацијата и енергијата кај луѓето.

Зошто сè уште ги менуваме стрелките?

Иако Европската Унија пред неколку години најави целосно укинување на оваа практика, конечна одлука сè уште нема бидејќи земјите-членки не можат да се усогласат дали трајно да го задржат летното или зимското време. Македонија, како и досега, целосно го следи европскиот календар со цел да се одржи економската и транспортната функционалност со регионот и Европа.

Според воспоставеното правило, зимското сметање на времето ќе трае пет месеци. Стрелките на часовникот повторно ќе ги поместиме за еден час напред во последниот викенд од март наредната година, кога повторно ќе се врати летното сметање на времето.