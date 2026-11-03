Комшиите се жалат на поскапувањата: Платите се далеку од австриските, а цените во рестораните исти како во Виена

Како што објавува романскиот Profit.ro, бугарскиот вицепремиер Атанас Пеканов ја истакна нелогичноста дека цените во рестораните во австриската и бугарската престолнина можат да бидат релативно слични, додека приходите на населението се значително различни.

Во последниве години, цените во бугарските ресторани растат значително побрзо од европскиот просек, а прашањето колку граѓаните можат да си дозволат да излезат на ручек или вечера се поставува сè почесто. Контроверзноста беше дополнително поттикната од споредбата на рестораните во Софија и Виена, иако животниот стандард во овие два града е многу различен.

Неговата проценка предизвика реакција од претставниците на угостителската индустрија, кои веруваат дека таквата споредба ги игнорира бројните деловни трошоци, од платите на вработените и закупот на простор до енергијата, намирниците и даноците.

Сепак, официјалната статистика покажува малку поинаква слика.

Според податоците за паритетот на куповната моќ, цените во рестораните и хотелите во Бугарија во 2024 година беа на ниво од само 53 проценти од просекот на Европската Унија.

Така, Бугарија беше најевтината членка на ЕУ во оваа категорија, додека Данска, на другиот крај од скалата, достигна дури 148 проценти од европскиот просек.

Сепак, иако угостителските услуги се сè уште релативно поволни во споредба со остатокот од Унијата, нивниот раст е растечки проблем за локалното население.

На крајот на 2025 година, инфлацијата во рестораните и сместувањето достигна 9,9 проценти, додека во текот на 2026 година, растот на цените во овој сектор остана околу девет проценти, далеку над општата инфлација од приближно 3,5 проценти.

Ова значи дека угостителските услуги пораснаа по цена повеќе од двојно побрзо од просечниот раст на цените во земјата.

Бугарија го воведе еврото на 1 јануари 2026 година, а дел од јавноста ја поврзува промената на валутата со зголемувањето на цените.

Сепак, податоците покажуваат дека силното зголемување на цените во угостителската индустрија започна многу порано.

Еден од важните фактори беше зголемувањето на данокот на додадена вредност за рестораните на почетокот на 2025 година, кога преференцијалната стапка од девет проценти престана да важи.

Во својата анализа од април 2026 година, Европската централна банка утврди дека преминот кон еврото имал претежно краткорочно влијание врз цените, иако рестораните и сместувањето биле меѓу индустриите во кои одредени зголемувања на цените биле поизразени.

Затоа, зголемувањето на цените не може да се припише само на воведувањето на европската валута.

Претставниците на угостителската индустрија истакнуваат дека зголемувањето на цените е неопходно поради зголемените трошоци за водење бизнис.

Просечната бруто месечна плата во Бугарија достигна 1.407 евра во првиот квартал од 2026 година, што е за 12,7 проценти повеќе од претходната година. Во исто време, минималната плата е зголемена на приближно 620 евра месечно.

Угостителството е една од индустриите во кои трошоците за труд имаат голем удел во вкупните расходи, па затоа растот на платите директно влијае на цените на услугите.

Кога на тоа ќе се додадат поскапите намирници, енергијата, изнајмувањето канцелариски простор и повисокото даночно оптоварување, дел од зголемувањето на цените добива економско објаснување.

Сепак, останува отворено прашање дали поединечните угостители ја искористиле промената на валутата и зголемените трошоци за дополнително да ги зголемат своите маржи. Таквиот заклучок би барал подетални податоци за работењето на поединечните ресторани.

Искуството на романскиот патеписец Маријан, автор на YouTube каналот „2 Hoinari“, кој ја посети Варна, покажува колку цените станале забележливи за туристите.

За време на обиколката на градот, тој забележал дека некои трговци ги заокружиле цените кога преминувале од левови на евро.

На локалниот пазар, тој забележал домати по цени од 2,50 до 4 евра за килограм, пиперки по 6 евра и домашен леб по 3 евра. Во ресторан во центарот на градот, тој платил 15 евра за чинија гиро и половина литар лимонада.

Според неговото искуство, храната во Варна била поскапа отколку во некои романски одморалишта, додека лежалките и чадорите за сонце биле попристапни.

Порастот на цените го поставува и прашањето за конкурентноста на бугарскиот туризам. Попристапните сместувачки и угостителски услуги со години се важна предност на Бугарија во однос на поскапите европски дестинации.

Иако земјата останува меѓу најповолните во Европската Унија, континуираното брзо зголемување на цените би можело да ја намали таа предност.

Затоа, здруженијата за угостителство бараат повторно воведување на пониска стапка на ДДВ за рестораните, тврдејќи дека тоа би овозможило попристапни цени.

Сепак, за граѓаните, клучното прашање е дали нивната заработка ќе продолжи да расте доволно брзо за да ги покрие трошоците за секојдневниот живот.

Иако бугарските ресторани статистички не се толку скапи како австриските, за локалното население сметката на крајот од оброкот може да биде сè поголем товар.