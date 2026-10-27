Колку пари да ставите во плико? Еве колку се дава денес за свадба

Во минатото, младенците добиваа постелнина, садови, апарати за домаќинство и други подароци што им помагаа да го започнат заедничкиот живот. Денес, парите во плик станаа вообичаен начин на давање, но токму поради ова се појави цела мала економија на свадбени подароци.

Сезоната на свадби за многумина во Македонија веќе не е само време за прослава, туку и сериозен предизвик за семејниот буџет. Кога ќе пристигне поканата, заедно со прашањето што да се облече и како да се организира превоз, речиси неизбежно доаѓа најважното нешто: колку пари да се стават во плико? Дали 50 евра се премалку, дали 100 евра се доволни и колку треба да издвои пар што доаѓа заедно на свадбата?

Колку да се даде на близок пријател, колку на роднина и колку на колега од работа? Дали треба да се покрие цената на порцијата во ресторанот или е поважно колку пари гостинот всушност може да издвои?

Одговорот не е ист за сите.

Износот од 50 евра често се зема како почетна точка во дискусиите за свадбени подароци. За некои, тоа е доста пристоен подарок, додека други сметаат дека треба да се издвои повеќе, особено ако станува збор за блиски пријатели или роднини.

Сепак, не постои официјално правило што одредува колку пари мора да се стават во пликот.

За лице со скромни месечни приходи, 50 евра можат да бидат сериозен трошок. За некој со повисоки приходи, истиот износ нема да има приближно иста тежина.

Прашањето дали 50 евра се доволни е погрешно поставено, многу е поважно дали тоа е износ што гостинот може да го издвои без да се откаже од основните потреби.

Колку да потрошите ако одите на свадбата како пар?

Кога две лица присуствуваат на свадба, очекувањата честопати стануваат поголеми. Во неформални разговори, помеѓу 50 евра по возрасен се споменува како насока. Според таа пресметка, парот би ставил од 100 евра во пликот. Но, тоа е само пример за пресметка, а не правило.

Некои парови издвојуваат заеднички износ од 150 евра, други 200, додека оние кои се особено блиски со младенците можеби ќе сакаат да дадат и повеќе.

Важно е износот да не се одредува само од очекувањата на околината. Ако парот мора да позајмува пари за да ги исполни очекувањата на другите луѓе, свадбениот подарок станува финансиски товар наместо убав гест.

Колку пари да понесете кога целото семејство оди на свадба?

Одењето на свадба како семејство може да биде особено сериозно. Ако родителите доаѓаат со две деца, покрај подароците, треба да сметате и на гардероба, превоз и други трошоци.

Не е исто кога четири возрасни лица доаѓаат на свадба и кога родителите доаѓаат со две мали деца. Затоа, пресметката според која секое лице мора автоматски да остави иста сума нема многу смисла.

Покорисно е семејството да го одреди вкупниот буџет за свадбата, а дури потоа да одлучи колку пари може да издвои за во пликот.

Дали цената за „порција“ е мерка за подарок?

Едно од најчестите непишани правила е дека гостинот треба да остави барем доволно пари за да ги покрие трошоците за своето место во ресторанот. Некои одат подалеку и сметаат дека подарокот треба да биде двојно поголем од цената на порцијата.

Ако местото чини 40 евра, според таквата пресметка, едно лице би требало да остави 80 евра. Парот би потрошил 160 евра. Сепак, постои важен проблем со овој пристап.

Гостите не одлучуваат за изборот на ресторан, мени, декорација, музика или други трошоци на организацијата на свадбата. Ова се одлуки на младенците, кои ја планираат прославата според своите желби и можности.

Затоа цената на порција може да послужи како водич за секој што сака и може да ја земе предвид, но не треба да стане обврска. Свадбата не е деловен аранжман каде што од гостите се очекува да им ги надоместат парите на домаќините.

Кумови и најблиски роднини: Дали за нив важат различни правила?

Кумството и блиските роднини традиционално носат посебна симболика, па затоа често се очекува подарокот да биде повеликодушен. Кумовите, браќата, сестрите и родителите честопати издвојуваат повеќе од другите гости, но ни тука не постои универзално правило.

Некој ќе донира неколку стотици евра, некој ќе помогне во организирањето на прославата, а некој ќе им купи на младенците нешто што им е потребно за нивниот заеднички дом.

Некои семејства имаат и посебни обичаи, поради кои кумовите или најблиските роднини преземаат одредени дополнителни трошоци. Затоа е важно да се направи разлика помеѓу она што е прашање на семеен договор и она што се подразбира како обврска.

Највредниот подарок не мора секогаш да биде најскап.

Често се заборава дека парите наменети за младенците претставуваат само дел од вкупните трошоци.

Најголемата грешка не е да се ставаат премалку пари во пликот, туку да се издвојат повеќе отколку што може да поднесе домашниот буџет.

За да не изгледаат скржави, некои гости се споредуваат со другите, се обидуваат да ги исполнат очекувањата на роднините или размислуваат за тоа колку младенците им дале на претходната прослава.

Таквата пресметка лесно го претвора подарокот во долг што треба да се врати. Особено е неповолно кога, поради свадбата, се влегува во дозволен минус, се позајмуваат пари или се одложува плаќањето на редовните обврски.

Една ноќ прослава не треба да ја загрози финансиската сигурност во текот на наредните месеци.

Наједноставниот пристап е прво да се соберат сите трошоци за одење на свадбата, а потоа да се утврди колку ви останува за подарокот.

Ако имате однапред планирани трошоци за домување, сметки, храна или отплата на кредити, тие пари не треба да бидат дел од свадбениот буџет.

Само кога знаете колку навистина можете да потрошите, има смисла да размислите колку сте блиски со младенците и дали сакате да им дадете нешто повеќе.

Ако износот што можете да си го дозволите е помал од она што се смета за нормално во вашата средина, тоа не значи дека вашиот подарок е помалку вреден. На крајот на краиштата, свадбата е прослава на заедничкиот живот на двајца луѓе, а не натпревар меѓу гостите.

Во пликото треба да ставите колку што можете да дадете како подарок без да се задолжувате и да се соочувате со финансиски притисок. Сè што е надвор од тоа треба да биде прашање на лична желба, а не страв од туѓите мислења.