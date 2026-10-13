Колку чини чувањето деца во Македонија во 2026?

Двајца вработени родители, едно мало дете и две плати кои секој месец треба да ги покријат станбениот кредит, храната, сметките и сите останати семејни потреби. На хартија, ова изгледа како сосема нормално домаќинство во кое и двајцата возрасни придонесуваат за заедничкиот буџет. Но кога ќе се појави потреба од редовно чување на детето, особено ако нема слободно место во јавна градинка или ако бабите и дедовците не можат да помогнат, семејната пресметка може сериозно да се искомплицира.

Утринското брзање во многу македонски семејства изгледа речиси идентично. Едниот родител го подготвува детето за градинка, другиот проверува дали има чиста облека, дали е спакуван ранецот и дали ќе стигне навреме на работа. Сè функционира додека детето не се разболи, градинката не може да го прими или нема кој да го земе попладне. Тогаш започнува вистинската математика на современото родителство, а тоа е колку пари треба да се заработат за воопшто да може да се оди на работа?

Во Македонија често се разговара за тоа колку изнесуваат платите, колку поскапела храната и колку пари се потребни за нормален живот. Значително поретко се отвора прашањето колку ги чини родителите самата можност да бидат редовно присутни на работните места. А тоа не е мала ставка, ниту проблем што се решава само со подобра организација. За многу семејства, достапното чување деца е еден од основните предуслови за финансиска стабилност.

Градинка од 2.000 денари или дадилка од 30.000 – разлика што менува сè

Во последните месеци цените во дел од јавните градинки во Македонија се променија. Во повеќе општини, меѓу кои Карпош, Кисела Вода, Ѓорче Петров и Штип, партиципацијата беше зголемена од 1.490 на 2.000 денари месечно. Во Општина Центар, од мај 2026 година, месечната цена достигна 2.200 денари. За семејство што успеало да обезбеди место во јавна градинка, ова и понатаму претставува релативно поволен начин на згрижување на детето, особено во споредба со трошоците за индивидуално чување.

Но приказната е сосема поинаква кога место во градинка нема или кога поради возраста на детето, работното време на родителите или други околности, семејството мора да побара дадилка.

Актуелните понуди во Скопје покажуваат дека повременото чување деца може да се наплаќа од околу 200 до 450 денари на час. Кај редовните ангажмани може да се сретнат месечни износи од околу 30.000 денари, додека одредени понуди за целодневно чување достигнуваат значително повисоки суми.

Да замислиме семејство во кое еден родител заработува 38.000 денари месечно, а за редовно чување на детето е потребно да се издвојат 30.000 денари. Од таа плата, по плаќањето на дадилката, остануваат само 8.000 денари. Ако се додадат превозот до работа, храната во текот на работниот ден и другите дополнителни трошоци, финансиската придобивка може дополнително да се намали.

Токму тука се појавува прашањето што многу семејства си го поставуваат, но ретко јавно го дискутираат: дали еден од родителите треба привремено да престане да работи?

Не е само прашање на плата – понекогаш се одлучува и за цела кариера

На прв поглед, решението изгледа едноставно. Ако дадилката чини речиси колку една плата, можеби е поисплатливо едниот родител да остане дома. Но ваквата одлука има многу подлабоки економски последици отколку што изгледа кога ќе се споредат само два месечни износа.

Да претпоставиме дека мајка или татко со месечни примања од 38.000 денари одлучува две години да не работи за да се грижи за детето. Ако за тој период не остварува други приходи, семејството се откажува од 912.000 денари нето-плата. Тоа е приближно 14.800 евра според ориентационен курс од 61,5 денари за евро. Ова е збир на изгубени приходи, а не пресметка на нето-финансискиот ефект, бидејќи останувањето дома истовремено ги намалува трошоците за платено чување.

Но има и нешто што не може толку лесно да се претвори во бројка. Во тие две години лицето можело да стекне ново работно искуство, да напредува на повисока позиција, да добие покачување или да премине на подобро платена работа. Прекинот на кариерата може да има ефект и врз идните придонеси и пензиските права, зависно од статусот и осигурителниот стаж.

Се разбира, останувањето дома со детето може да биде свесна и сосема оправдана семејна одлука. Проблемот настанува кога тоа не е вистински избор, туку единствена финансиски достапна можност. Кога родителот не се откажува од работа затоа што сака, туку затоа што нема каде да го остави детето.

А што се случува кога детето ќе се разболи?

Можеби најголемиот предизвик за родителите на мали деца не е секојдневното носење во градинка, туку непредвидливоста. Во понеделник сè е во ред, во вторник детето има температура, а во среда семејството веќе мора да бара решение кој ќе остане дома.

Во ваквите ситуации чувањето деца од организациско прашање брзо се претвора во финансиско. Ако бабата и дедото не се достапни, ако двата родитела имаат работни обврски што не можат лесно да се одложат или ако работодавачот не дозволува работа од дома, семејството мора да најде алтернатива.

Да земеме само пет работни дена во кои родителите имаат потреба од дополнително чување по осум часа дневно. При цена од 250 денари на час, вкупниот трошок би изнесувал 10.000 денари. Ако договорената цена е 350 денари на час, износот би достигнал 14.000 денари.

Тоа се големи суми за непланиран трошок што може да се појави во кој било месец. Пресметката е илустративна и не значи дека секое болно дете може или треба да биде оставено со дадилка. Кога детето е болно, неговата здравствена состојба, потребата од родителска грижа и советот од лекар имаат предност. Воедно, родителите можат да имаат законски права на отсуство во определени ситуации, кои треба да ги проверат согласно конкретниот случај.

Но од економски аспект, примерот покажува колку брзо може да се наруши семејниот буџет кога ќе откаже вообичаениот систем на грижа за детето.

Бабите и дедовците – невидливата поддршка на македонската економија

Во голем број македонски семејства постои уште едно решение кое речиси никогаш не се појавува во статистиките за домашната потрошувачка. Тоа се бабите и дедовците.

Тие ги земаат децата од градинка, подготвуваат ручек, ги чуваат додека родителите се на работа и помагаат кога ќе се појави неочекувана обврска. Нивната улога често се подразбира како природен дел од семејниот живот, но ако истата грижа треба да се плати на пазарот, нејзината економска вредност може да биде значителна.

Да претпоставиме дека баба секој работен ден го чува внучето по три часа. Тоа се приближно 66 часа месечно, ако пресметаме 22 работни дена. Доколку истите часови би се плаќале по 250 денари, вредноста на таа помош би изнесувала 16.500 денари месечно.

Во текот на една година, со непроменет обем на грижа, тоа би биле 198.000 денари.

Секако, ова не значи дека семејствата треба да им плаќаат на бабите и дедовците или дека семејната грижа треба да се сведе на комерцијална услуга, но покажува нешто многу важно. Дел од финансиската стабилност на младите семејства во Македонија се потпира врз неплатена работа на повозрасните генерации.

За младите родители кои немаат таква поддршка, истата животна организација може да чини десетици илјади денари повеќе.

Колку е вистинската разлика меѓу две семејства со исти плати?

Замислете две семејства во Скопје. Во двете, родителите имаат вкупни месечни приходи од 90.000 денари. И двете живеат во стан, плаќаат слични сметки и имаат едно мало дете.

Првото семејство има обезбедено место во јавна градинка, за која плаќа 2.000 денари месечно. Второто семејство нема достапно соодветно место и мора да ангажира дадилка за 30.000 денари месечно.

На хартија, и двете семејства имаат исти приходи. Но откако ќе се плати чувањето на детето, на првото му остануваат 88.000 денари, а на второто само 60.000 денари за сите други трошоци.

Разликата е 28.000 денари месечно.

За дванаесет месеци, тоа се 336.000 денари, односно приближно 5.460 евра.

Ова е поедноставена споредба која не ги опфаќа сите разлики меѓу услугите, како исхраната, работното време, дополнителните трошоци и времето што семејството го поминува во превоз. Но сосема јасно покажува дека достапноста на згрижувањето не е само прашање на удобност, туку и фактор што може силно да влијае врз финансиската положба на домаќинството.

Две семејства можат да заработуваат исто, а да располагаат со сосема различни износи за живот, само затоа што едното има пристап до субвенционирана услуга, а другото мора да плаќа приватно решение.

Кога чувањето деца станува прашање на работната сила

Проблемот не завршува во домашниот буџет. Тој има и поширока економска димензија.

Кога еден родител не може да се врати на работа затоа што нема соодветна грижа за детето, економијата губи потенцијално активно работно лице. Кога вработен често мора непланирано да отсуствува поради проблеми со згрижувањето, работодавачот се соочува со организациски предизвици. А кога младите семејства мора да избираат меѓу професионален напредок и основни семејни обврски, последиците можат да се чувствуваат со години.

Од таа перспектива, вложувањето во јавни градинки, подолги и флексибилни програми за згрижување и подобра достапност на услугите не е само социјална мерка. Тоа може да биде и економска политика што им овозможува на повеќе родители да работат, да заработуваат и да придонесуваат во системот.

Истовремено, и компаниите имаат простор да размислуваат поинаку. Флексибилното работно време, можноста за работа од дома кога природата на работното место го дозволува тоа и подоброто планирање на отсуствата можат да бидат важен дел од поддршката за вработените родители. Таквите мерки не можат да ја заменат професионалната грижа за децата, но можат да ја намалат организациската и финансиската неизвесност.

Колку навистина чини одлуката да имате дете?

Ова е прашање на кое не постои единствен одговор. Трошоците се различни зависно од возраста на детето, местото на живеење, приходите на родителите и поддршката што семејството ја има на располагање.

Но едно е сигурно. Во пресметките за семејниот живот не треба да се гледа само колку чинат пелените, храната, облеката или играчките. Понекогаш најголем трошок е времето што некој мора да го посвети на грижата за детето, а во кое инаку би можел да работи и да заработува.

За едно семејство тоа време го обезбедуваат бабите и дедовците. За друго го обезбедува јавната градинка. За трето тоа значи ангажирање дадилка, а за четврто привремено откажување на еден родител од работното место.

Токму затоа трошокот за чување деца не е само личен проблем на родителите. Тој е прашање што ги поврзува платите, вработувањето, социјалната политика и економската иднина на земјата.

На крајот, можеби најголемата неправда во оваа пресметка е што две семејства со исти плати, иста работа и ист број деца можат да живеат со сосема различен финансиски товар. Не затоа што едното троши повеќе, туку затоа што едното има кому да го остави детето, а другото мора скапо да плати за таа можност.