Колкава плата ви е потребна за да бидете богати во Германија?

Тоа е прашање што веројатно го поставуваат многу луѓе: Колку сум богат, во споредба со другите? Студија на Институтот за германска економија (IW) нуди одговори за Германија, пишува DW.

Колку нето приход има некој од средната класа и каде започнува богатството? Институтот за германска економија во Келн (IW) создаде скала за приход.

Самци

Според податоците на IW, самец со месечен нето приход на домаќинството помал од 1.450 евра се смета за релативно сиромашен.

од 1.450 до 1.940 евра: пониска средна класа

до 3.630 евра: средна класа во потесна смисла

до 6.050 евра: горна средна класа

Кој заработува повеќе од тоа се смета за релативно богат.

Самохран родител со едно дете под 14 години

Самохраните родители со едно дете под 14 години се сметаат за релативно сиромашни ако имаат максимум 1.890 евра нето месечно.

до 2.520 евра: пониска средна класа

до 4.720 евра: средна класа во потесна смисла

до 7.860 евра: горна средна класа

Над таа сума, тие се сметаат за релативно богати.

Пар без деца

Пар без деца се смета за релативно сиромашен ако нивниот месечен нето приход не надминува 2.180 евра.

до 2.900 евра: пониска средна класа

до 5.440 евра: средна класа во потесна смисла

до 9.070 евра: горна средна класа

Секој што има повеќе од тоа се смета за релативно богат.

Пар со едно дете под 14 години

Кога има деца во домаќинството, праговите се повисоки.

Домаќинство со едно дете под 14 години се смета за релативно сиромашно ако месечниот нето приход е помал од 2.610 евра.

до 3.480 евра: пониска средна класа

до 6.530 евра: средна класа во потесна смисла

до 10.890 евра: горна средна класа

Над овие износи, домаќинството се смета за релативно богато.

Пар со две деца под 14 години

Семејство со две деца под 14 години се смета за релативно сиромашно ако нивниот комбиниран месечен нето приход не надминува 3.050 евра.

до 4.060 евра: пониска средна класа

до 7.620 евра: средна класа во потесна смисла

до 12.700 евра: горна средна класа

Оние со повисоки приходи се сметаат за релативно богати.

Медијалниот приход изнесува 2.419 евра

Многу луѓе го потценуваат нивото на нивните приходи во споредба со остатокот од населението. Според истражувањата, само мал број луѓе се рангираат меѓу оние на самиот врв или на дното од распределбата на приходите. Повеќето се сметаат себеси за членови на средната класа.

Анализата на IW се базира на податоците од Европската Унија за 2024 година, достапни од јули. Праговите вредности се пресметани врз основа на медијалниот нето приход, кој за едно лице изнесувал 2.419 евра месечно.

Според таа методологија:

-оние кои имаат 60 проценти или помалку од медијалниот приход се сметаат за релативно сиромашни

-релативно богати оние кои имаат најмалку 250 проценти од медиумскиот приход

Фактори како што се парични или други средства, сопственост на недвижен имот или регионални разлики во цените не се вклучени во анализата.

Домување – голема ставка во Германија

Бројките треба да се гледаат и во светлината на фактот дека повеќе од половина од Германците живеат како подстанари. Според официјалната статистика, просечното домаќинство троши околу една четвртина од својот расположлив приход за домување, додека за луѓето кои се изложени на ризик од сиромаштија, тој удел достигнува речиси 44 проценти.

Германија е единствената земја во ЕУ каде што подстанарите се мнозинство. Повеќе од половина од населението (52,8 проценти) живее во изнајмени станови или куќи, а просечното домаќинство троши околу една четвртина од својот расположлив приход за домување. За самците, товарот е значително поголем: 33,3 проценти од расположливиот приход оди за домување. Луѓето кои се изложени на ризик од сиромаштија трошат дури 43,8 проценти од својот приход за домување.

Во Германија, 11,2 проценти од населението во 2025 година живеело во домаќинства кои трошат повеќе од 40 проценти од својот расположлив приход за домување, што е далеку над просекот на ЕУ од 7,7 проценти.