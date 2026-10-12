Кои телефони на „Samsung“ престануваат да добиваат големи софтверски надградби?

Станува збор за моделите „Galaxy S23“, „Galaxy S23+“, „Galaxy S23 Ultra“ и „Galaxy S23 FE“, за кои „One UI 9“ ќе биде последната голема надградба на оперативниот систем.

„Samsung“ во септември 2026 -та година почна да ја објавува верзијата „ One UI 9 “ , базирана на „ Android 17 “ , за поддржаните телефони од серијата „ Galaxy “ . За одредени модели, ова ќе биде последната голема софтверска надградба.

Тоа значи дека серијата „Galaxy S22“ и моделот „Galaxy S21 FE“ ќе останат на „One UI 8“. Сепак, овие телефони нема веднаш да ја загубат поддршката, бидејќи „Samsung“ ќе продолжи да им испорачува безбедносни мерки до 2027-ма година.

Причината е политиката на „Samsung“ за седумгодишна софтверска поддршка, која се однесува на водечките модели претставени во 2024-та година и подоцна. Постарите телефони не се опфатени со оваа политика.

По завршувањето на циклусот на големи надградби за серијата „Galaxy S23“, серијата „Galaxy S24“ би требало да стане најстарата водечка серија што сè уште ќе добива големи софтверски надградби. Ова важи под претпоставка дека „One UI 10“ ќе пристигне во текот на јули или август.

Кога станува збор за серијата „Galaxy A“, „Samsung“ ќе продолжи да ги поддржува моделите „Galaxy A16“, „A26“, „A36“ и „A56“. Од друга страна, „Galaxy A15“, „A15 5G“ и „A25 5G“ веќе го достигнале максималниот број големи софтверски надградби, а се очекува нивната поддршка да заврши до крајот на декември 2027-ма година.

Како да проверите колку надградби му преостануваат на вашиот телефон?

Важно е да се направи разлика меѓу бројот на големи софтверски надградби и периодот во кој телефонот добива поддршка.

Политиката на „Samsung“ попрецизно може да се опише како однапред определен број големи надградби на „Android“, придружени со посебен период на безбедносна поддршка. Затоа, евентуалното доцнење или пораното објавување на некоја верзија не го менува вкупниот број големи надградби што ќе ги добие телефонот.

Добар пример е „Galaxy S23“. Телефонот беше претставен со „One UI 5.1“, базиран на „Android 13“, а „Samsung“ вети четири големи надградби на „Android“ за овој модел. Според тоа, „One UI 9“ ќе биде неговата последна голема софтверска верзија.

Наједноставниот начин да проверите каква софтверска иднина го очекува вашиот „Galaxy“ телефон е да утврдите со која верзија на „One UI“ бил испорачан и колку големи надградби добил оттогаш.

На тој начин можете да процените колку големи надградби му преостануваат, имајќи предвид дека безбедносните ажурирања може да продолжат и откако ќе заврши циклусот на надградби на оперативниот систем.