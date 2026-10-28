Кои електрични автомобили ги фалат сопствениците, а кои не би ги препорачале за купување?

Рангирањето е направено според показателот „NPS“ („Net Promoter Score“), кој ја мери подготвеноста на корисниците да препорачаат одреден автомобилски бренд.

Германската консултантска компанија „USCALE“, специјализирана за електрична мобилност, ги објави резултатите од истражувањето „USCALE EV Satisfaction Study 2026“, засновано на искуствата на 4.004 сопственици на електрични автомобили во Германија, Австрија и Швајцарија.

Иако истражувањето опфаќа само три европски пазари, резултатите можат да бидат интересни и за купувачите во другите европски земји.

На врвот на листата се наоѓаат „Xpeng“, „Tesla“, „Škoda“ и „Porsche“.

„Xpeng“ остварил „NPS“ од 76 поени. Дури 82 отсто од анкетираните сопственици би го препорачале овој бренд, додека само шест отсто би ги одвратиле другите од купување негов автомобил.

И „Tesla“ забележала одличен резултат: 79 отсто од испитаниците се изјасниле како поддржувачи на брендот, а седум отсто како противници, што одговара на „NPS“ од 72 поени.

На спротивниот крај од рангирањето се наоѓаат „MG“ со „NPS“ од минус седум, „Fiat“ со минус 10 и „Opel“ со минус 11 поени.

Ниту „Leapmotor“, „BYD“ и „Genesis“ не се најдоа меѓу најдобро оценетите брендови.

Софтверот и полнењето сè повеќе влијаат врз задоволството

Истражувањето покажува дека досегот со едно полнење и возните карактеристики веќе не се единствените важни критериуми за сопствениците на електрични автомобили.

Сè поголемо значење имаат квалитетот на мултимедијалниот систем, поврзаноста, апликациите и едноставноста при планирањето на патувањата.

Проблемите со апликациите за полнење, бавниот софтвер и прекините во работата на мултимедијалните системи можат значително да го нарушат искуството на сопствениците.

Возачите очекуваат дигиталните функции во автомобилите да бидат едноставни и сигурни, како оние кај современите паметни телефони.

Планирањето подолги патувања и понатаму претставува проблем кај некои брендови. Ако фабричката навигација не ги пронаоѓа сигурно станиците за полнење, возачите мора да се потпрат на апликации од други производители.

Цената и енергетската ефикасност можат делумно да ги ублажат овие недостатоци.

Помалите електрични модели на „Fiat“, на пример, можат да ги привлечат купувачите со ниската потрошувачка на енергија, но тоа не мора да биде доволно за да ги надомести послабите оценки во другите категории.

Заклучокот од истражувањето е дека целокупното искуство при користењето на електричниот автомобил станува подеднакво важно како и самото возење.

Квалитетот на изработката, ергономијата и сигурноста на софтверот сè повеќе влијаат врз одлуката на сопствениците дали би го препорачале својот електричен автомобил на други купувачи.