Кинескиот AI балон пука! Инвеститорите стравуваат дека најлошото допрва доаѓа

Индексот STAR50, кој ги вклучува водечките кинески компании во секторите за вештачка интелигенција и полупроводници, изгуби 40 проценти од својата вредност за помалку од четири месеци. Ова избриша околу 480 милијарди долари пазарна капитализација, пишува Ројтерс.

Технолошкиот сектор на Кина се соочува со голема распродажба на акции по години раст поттикнат од очекувањата за развојот на вештачката интелигенција. Високите вреднувања на компаниите, загриженоста за идната побарувачка и можните ограничувања на кинескиот извоз ги намалија цените на акциите нагло.

Крахот го запре двегодишниот раст на кинескиот пазар, кој започна по најавите за владини економски стимулации. Во исто време, ги загрози напорите на Пекинг да ги охрабри граѓаните да ги инвестираат своите заштеди во акции и со тоа да обезбедат капитал за развој на вештачката интелигенција.

Поширокиот кинески индекс CSI 300 падна за околу 20 проценти во споредба со највисокото ниво достигнато во јуни.

„Со текот на времето, берзата се претвори во бесен шпекулативен пазар со силен раст. А сега го гледаме како пука тој меур“, рече Донг Баожен, менаџер на инвестициски фонд од Пекинг.

За споредба, американскиот технолошки сектор досега бележи многу поблаг пад. Индексот Nasdaq изгуби околу шест проценти од својата вредност во споредба со рекордното ниво достигнато пред три недели.

Најголемите загуби ги претрпеа компаниите кои до неодамна беа меѓу најпопуларните меѓу малите инвеститори.

Акциите на производителот на роботи Unitree изгубија половина од својата вредност откако излегоа на берза во август, иако интересот од малопродажните инвеститори за време на јавната понуда беше дури 8.000 пати поголем од износот на понудените акции.

Производителот на чипови CXMT изгуби повеќе од една четвртина од својата вредност во изминатиот месец, додека акциите на MetaX Integrated Circuits и Moore Threads Technology се преполовија од јули. Зборуваме за компании чии акции пораснаа за 700 и 400 проценти кога излегоа на берза минатата година.

Остар пад ги погоди и производителите на оптички компоненти Zhongji Innolight и Eoptolink Technology, чии акции изгубија околу 60 проценти од својата вредност во споредба со летните максимуми.

Една од причините се можните ограничувања на САД што би можеле да им забранат на овие компании да снабдуваат центри за податоци во САД.

Според податоците од Goldman Sachs, акциите поврзани со вештачката интелигенција учествуваа со дури 42 проценти од пазарната капитализација на кинескиот пазар и 57 проценти од вкупниот промет на акции на берзите во континентална Кина и Хонг Конг.

Поради толку високата концентрација на инвестиции во технолошкиот сектор, малку инвеститори успеаја да избегнат загуби.

И покрај силната корекција, кинеските технолошки акции сè уште имаат високи оценки. Индексот STAR50 моментално се тргува со коефициент цена-заработка од приближно 100, додека на својот врв овој индикатор достигна речиси 250.

За споредба, соодветниот коефициент за американскиот Nasdaq 100 е околу 30.

Таквата разлика предизвикува загриженост дека распродажбата би можела да продолжи.

„Она што се случува сега ќе ги спречи многу компании да се обидат да излезат на берза“, предупреди Хонг Хао, управувачки партнер и главен инвестициски директор на „Лотус асет менаџмент“ со седиште во Хонг Конг.

Падот особено ги разочара малите инвеститори кои инвестираа во технолошки компании охрабрени од владината поддршка за секторот. Многумина сега се свртуваат кон побезбедни форми на инвестирање, што би можело да им го отежни на кинеските технолошки компании собирањето капитал.

Во последниве години, кинеските власти се обидуваат да ја намалат нестабилноста на пазарот и да поттикнат постабилен раст, вклучително и преку построги контроли на шпекулативното тргување.

Сепак, некои експерти веруваат дека премногу капитал насочен кон технолошкиот сектор создал нерамнотежа.

„Преголемото нагласување на технолошката компонента доведе до нарушување во начинот на распределба на капиталот. Создаде сериозен меур во некои сектори и голем одлив на капитал од други“, рече Лео Ванг, партнер во инвестициската фирма „Кианчуанг капитал“.

Сепак, не се сите песимисти. „Голдман Сакс“ неодамна ги наведе „Инолајт“ и „ЦХМТ“ меѓу препорачаните кинески акции за вештачка интелигенција, додека стратегот на „БНП Парибас Секјуритис“, Вилијам Бретон, верува дека пазарот нуди можности за селективно купување.

Според истражувањето на „ХСБЦ“, азиските инвестициски фондови, и покрај распродажбата на кинеските акции во текот на изминатите три месеци, сè уште имаат релативно голема изложеност на кинескиот пазар.

Други предупредуваат дека кинеските производители на чипови и добавувачите на опрема за вештачка интелигенција би можеле да влезат во ценовна војна едни со други, дополнително намалувајќи ги нивните маржи на профит и проценки.

„Исто како и сите други кинески производители, тие порано или подоцна ќе завршат во ценовна војна. Нема исклучоци. Сите балони ќе пукнат порано или подоцна“, заклучи Ванг Жуо, партнер во „Шангај Жуожу Инвестмент Менаџмент“.