Како да препознаете чесен мајстор: Неколку знаци што откриваат дали ќе ве одере или ќе си ја заврши работата

Познавачите на градежните услуги посочуваат дека првиот знак за доверлив мајстор се препораките од претходни муштерии. Не е доволно само некој да каже дека е најдобар во градот. Важно е да покаже што работел, каде работел и дали луѓето биле задоволни.

Да најдете добар мајстор во Македонија понекогаш е потешко отколку да најдете пари за реновирање. Едни немаат слободен термин со недели, други ветуваат дека ќе дојдат утре, а потоа не се појавуваат. Има и такви што почнуваат со една цена, а кога ќе заврши работата, сметката излегува двојно поголема. Затоа, пред да пуштите непознат мајстор во домот и да му оставите неколку илјади евра, добро е да знаете како да проверите со кого имате работа.

„Прашајте го каде претходно работел и побарајте фотографии од завршените работи“, е еден од практичните совети при избор на изведувач.

За поголеми зафати, како реновирање стан, поставување плочки или изработка на фасада, корисно е да се контактира и некој од неговите претходни клиенти, со нивна согласност.

Сепак, не треба веднаш да се сомневате ако мајсторот има слободен термин. Тоа само по себе не значи дека е лош. Но, ако нема никакви препораки, избегнува конкретни одговори и инсистира веднаш да му дадете пари, тогаш треба да бидете повнимателни.

Најевтиниот мајстор на крај може да излезе најскап

Една од најчестите грешки е изборот да се направи исклучиво според цената. На пример, ако тројца мајстори побараат различни суми за реновирање бања, најниската понуда не мора да значи и најдобра зделка.

Познавачите на градежните работи советуваат да се провери што точно е вклучено во цената. Дали мајсторот ќе ги набави материјалите, дали ќе го изнесе шутот, дали во договорената сума се пресметани сите работи?

Токму тука често настануваат недоразбирањата.

„Тоа не беше во цената“, е реченица што никој не сака да ја слушне кога работата е веќе започната.

Затоа, пред да започне реновирањето, побарајте детална пресметка. Во неа треба да стои колку чини работната рака, колку материјалите и кои дополнителни трошоци може да се појават.

Економската логика е едноставна. Понуда од 500 евра не е поевтина од понуда од 700 евра ако првата не ги опфаќа сите неопходни работи.

Ако ги бара сите пари однапред, внимавајте

Посебно внимание заслужуваат мајсторите што бараат целосна исплата пред да започнат со работа. Авансот за материјали или резервирање термин не е невообичаен, но исплаќањето на целата сума однапред носи сериозен ризик.

Кај поголемите зафати се препорачува плаќањето да биде поделено на неколку делови, во согласност со завршените работи.

Важно е да имате и доказ за уплатата. Ако работите со регистрирана фирма, побарајте соодветна документација и сметка.

Дополнителна проверка може да направите преку Централниот регистар, каде што може да се провери дали фирмата постои. Сепак, треба да се има предвид дека не секој самостоен мајстор има обврска да поседува посебна лиценца за секоја услуга.

Добриот мајстор знае кога ќе заврши

Уште еден знак за предупредување е избегнувањето конкретен рок.

„Ќе биде готово, не се секирај“, можеби звучи убедливо, но не кажува ништо за тоа дали работата ќе трае пет дена или пет недели.

Искусните изведувачи најчесто можат да дадат реална проценка за времетраењето на работите, со напомена дека може да се појават непредвидени проблеми.

Особено е важно поголемите зафати да бидат договорени писмено. Во договорот треба да бидат наведени цената, обемот на работите, рокот и начинот на плаќање.

Ако мајсторот одбива каков било писмен договор, а станува збор за сериозна сума, тоа е причина за дополнителна претпазливост.

И на крај, пред да ја исплатите последната рата, проверете дали сè е направено како што било договорено. Дали плочките се добро поставени, дали славините протекуваат, дали вратите се затвораат правилно и дали се отстранети недостатоците.

Зашто, кога мајсторот ќе си замине со парите, многу потешко е повторно да го вратите за да го поправи она што не го завршил како што треба.

Б.З.М.