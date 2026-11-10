Кајгана за 40, тост за 100, месо во сос под 200 денари, цените во собранискиот ресторан – навреда за студентите кои бараат достоинствен оброк!

Еден од претставниците на студентите кои во последниов месец протестираат за висината која ја добиваат за субвенционираниот студенски оброк Бленди Ходаи, го објави менито од ресторанот кој се наоѓа во Собранието на Македонија. Тоа што може да се забележи е дека цените од овој ресторан се далеку пониски од сите други угостителски места не само од Скопје, туку од цела држава. Драстични разлики во цените има како за појадок, така за ручек или за десерт. Ходаи јавно го праша премиерот, дали ќе може студентите да се хранат во собранието, бидејќи со 140 денари ќе имаат многу поголем избор таму отколку во било кој друг угостителски објект.

Од кајгана за 40 денари, омлети по цени кои се два и пол пати поевтини од било кој ресторан, салати по цени од 50 – 60 денари, тостови за стотина денари, или печено месо нешто поскапо од тостот, по цени кои не надминуваат 200 денари. По овие цени, народните избраници и останатите вработени во законодавниот дом си плаќаат за својот оброк на работното место. Но кога ќе се спомне оброкот на студентите, тогаш се наоѓаат аргументи зошто не треба да се зголеми сумата и дека тие 140 денари се доволно за квалитетен оброк.