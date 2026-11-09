Каде во светот најмногу ги следат инфлуенсерите: Африка води, Европа е последна

Гана е на чело на глобалната ранг-листа, по што следат Филипините и Бразил. Во меѓувреме, САД се наоѓаат далеку надвор од првите 10, и покрај нивната истакната улога во глобалната култура на социјалните медиуми.

Културата на инфлуенсерите често се поврзува со Соединетите Американски Држави, дом на некои од најголемите светски личности и платформи на социјалните медиуми. Сепак, следењето на инфлуенсерите е значително почесто во неколку земји низ Африка, Азија и Латинска Америка.

Оваа визуелизација користи податоци од GWI за вториот квартал од 2025 година, објавени во Digital 2026 Global Overview Report. Таа го мери уделот на корисници на социјални медиуми на возраст од 16 години и постари кои следат инфлуенсери во 53 земји и територии.

Гана е на чело на глобалната ранг-листа на инфлуенсери

Табелата подолу ги рангира сите 53 испитани пазари според уделот на корисници на социјални медиуми кои следат инфлуенсери.

Гана е на врвот на ранг-листата со 46,8%, по што следат Филипините (42,9%) и Бразил (40,4%). Ова се единствените три пазари каде што повеќе од 40% од корисниците на социјалните медиуми следат инфлуенсери.

Јужна Африка е на четвртото место со 35,2%, по што следи Тајланд со 32,9%. Малезија, Нигерија и Индонезија исто така се меѓу првите 10.

Соединетите Американски Држави се рангираат на 31-во место со 21,4%, веднаш пред Канада со 21,3%. Стапката на Филипините е приближно двојно поголема од онаа на САД.

На дното, Русија има најнизок удел од 7,5%, по што следи Турција со 11,4%. Јапонија и Чешка се изедначени со 14,4%.

Стапката на Гана е повеќе од шест пати поголема од онаа на Русија, разлика од 39,3 процентни поени.

Африка води, додека Европа е последна

Регионалните просеци откриваат пошироки разлики во навиките за следење на инфлуенсери. Табелата подолу ги групира 53-те пазари во седум региони, при што секој пазар е подеднакво пондериран без оглед на населението.

Африка води со 33,4%, по што следи Јужна Америка со 30,2%. Европа е последна со 20,0%, повеќе од 13 процентни поени зад Африка.

Сите пет анкетирани африкански пазари, Гана, Јужна Африка, Нигерија, Кенија и Египет, имаат повисоки стапки на следење на инфлуенсери од Соединетите Американски Држави.

Европа покажува спротивен модел. Само Норвешка, Португалија и Ирска го надминуваат светскиот репер од 22,6%, додека другите 20 анкетирани пазари се под него.

Азијата има просек од 24,9%, но нејзините пазари варираат многу. Филипините водат со 42,9%, во споредба со 14,4% во Јапонија и 15,8% во Кина.

Северна Америка има просек од 23,0%, а Мексико со 26,2% ги надминува стапките и во Соединетите Американски Држави и во Канада.

Овие регионални бројки се непондерирани просеци на анкетираните пазари, а не проценки пондерирани според населението за цели континенти. Покриеноста исто така значително варира, од 23 пазари во Европа до само два во Океанија.

Врската помеѓу употребата на социјалните медиуми и инфлуенсерите

Земјите со голема употреба на социјалните медиуми, исто така, имаат тенденција да бидат истакнати во рангирањето за следење на инфлуенсерите.

Претходна анализа на Visual Capitalist за тоа кои земји поминуваат најмногу време на социјалните медиуми покажа дека Кенија, Јужна Африка, Бразил и Филипините се меѓу лидерите во секојдневната употреба. Сите четири имаат и релативно високи стапки на следење на инфлуенсери, што укажува на можна врска.

Сепак, овие рангирања го мерат уделот на корисниците на социјалните медиуми кои ги следат инфлуенсерите, а не вкупната големина на публиката, ангажманот или однесувањето на купување.