Јапонија потрошила рекордни речиси 8 трилиони јени во обид да го ограничи падот на вредноста на валутата

Интервенцијата од 30-ти јули е дел од серијата операции за купување јени и продажба на долари, чија вкупна вредност изнесува 15,4 трилиони јени. Тие биле спроведени на 30-ти и 31-ви јули и на 3-ти август, покажуваат податоците за девизните операции во третото тримесечје.

Јапонија интервенирала на девизниот пазар на 30-ти јули, купувајќи рекордни 7,98 трилиони јени (50,4 милијарди долари), со цел да го ограничи падот на вредноста на националната валута во однос на американскиот долар. Тоа го покажуваат податоците на јапонското Министерство за финансии информираа од агенцијата „Кјодо“.

На 31-ви јули Јапонија и САД спровеле заедничка интервенција на девизниот пазар во обид да го запрат падот на вредноста на јенот – првпат по 28 години. Во рамките на операцијата, Јапонија потрошила 5,55 трилиони јени.

Интервенциите биле преземени откако кон крајот на јули курсот на јенот паднал на повеќе од 163 јени за долар – најниско ниво на јапонската валута во последните 39 години и осум месеци. Тоа ги натерало властите да преземат обемни мерки за ограничување на падот. Претходниот рекорд за еднодневна интервенција во поддршка на јенот изнесувал 6,28 трилиони јени и датирал од 30-ти април.

По интервенцијата на властите, јенот привремено зајакнал на нешто над 155 јени за долар на 3-ти август, достигнувајќи го највисокото ниво во последните околу три месеци. Дополнителна поддршка за јапонската валута дал и повикот на американскиот министер за финансии Скот Бесент Јапонија да ја заостри монетарната политика.

На 8-ти септември јенот накратко зајакнал до околу 152 јени за долар, што е негова најсилна позиција во последните приближно шест месеци. Потоа, сепак, валутата повторно почнала да ја губи вредноста.

Кон крајот на 18-ти септември и во раните часови на следниот ден, јапонската влада и централната банка ја спровеле таканаречената проверка на девизниот курс – потег што вообичаено се смета за можен сигнал за претстојна интервенција во поддршка на јенот.

И покрај преземените мерки, јапонската валута повторно ослабнала под притисок на постојаната разлика меѓу каматните стапки во Јапонија и САД. Во последните денови се тргува по курс од околу 158 јени за долар.