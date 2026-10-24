Индија и Кина во остра конкуренција за руската нафта, додека цената расте

Причината, сепак, не се санкциите, туку острата конкуренција меѓу Индија и Кина за руската нафта, наведува „Reuters“.

Во септември Индија ги зголемила набавките на нафта од Блискиот Исток, враќајќи се на нивото пред војната во Иран, објавува „Reuters“, повикувајќи се на сателитски податоци и анализи на трговци со горива. Податоците покажуваат дека индиските рафинерии ги ограничиле набавките на руска нафта и купувале од спот-пазарите.

Во септември имало одредено стабилизирање на испораките низ Ормускиот Теснец, што ѝ овозможило на Индија да го намали увозот на руска нафта. Во првите месеци од војната во Иран, земјата ги зголемила испораките од Русија за да ги надомести ограничувањата.

Сепак, најновите пресметки покажуваат дека во септември увозот на руска нафта се намалил за 14 проценти на месечно ниво, на 1,8 милиони барели дневно.

Со тоа, уделот на руската нафта во вкупниот индиски увоз се намалил на 33,5 проценти, во споредба со 46,6 проценти во август. Од друга страна, уделот на нафтата од Блискиот Исток се зголемил на 54 проценти, односно на 2,8 милиони барели дневно.

Аналитичарите сметаат дека набавките на руска нафта ќе останат намалени и во наредните месеци, бидејќи нејзината цена значително пораснала. Разликата во цената во однос на европската нафтена референтна марка „Brent“ сега изнесува од еден до два долара за барел.

Истовремено, нафтата од Блискиот Исток се транспортира пократко, а некои добавувачи ги намалуваат цените за повторно да го освојат пазарот.

„Купуваме од таму каде што е најисплатливо“, изјавил претставник на индиска рафинерија, цитиран од „Reuters“.