Им требаа само 30 минути за да го изведат најголемиот финансиски грабеж во историјата

Додека Binance френетично се обидуваше да го запре финансиското крварење со замрзнување на средствата каде што е можно, хакерите имаа најмалку 3,3 милијарди долари под своја контрола за неколку часа. Професорот по економија на Универзитетот Корнел, Есвар Прасад, го сумираше обемот на оваа катастрофа во една реченица: „Загубата е тектонска, според речиси секоја мерка“.

Потребно беше помалку време од просечен деловен ручек за да се изведе најголемиот финансиски грабеж во историјата. Во четврток, кратко по 20 часот по лондонско време, околу 300 милиони долари беа повлечени од пет криптовалутни паричници контролирани од Binance, најголемата крипто берза во светот. Во текот на следниот половина час, напаѓачите го повторија трикот, крадејќи огромни 6,3 милијарди долари во биткоин, етереум и други криптовалути.

Обемот и брзината на кражбата ги оставија експертите за безбедност, како и клиентите, во шок. Како е воопшто можно да се пробие системот на најголемата берза за дигитални средства во светот? Истрагата откри дека напаѓачите прво го компромитирале лаптопот на еден од софтверските инженери на Binance. Користејќи го тој пристап, тие поднеле неовластени трансакции за повлекување.

Ова не беше акција со „еден клик“. Тоа бил исклучително сложен процес на напад, изјави Ричард Тенг, извршен директор на Binance.

Хакерите ја искористиле специфичната функционалност воведена минатата година за да го автоматизираат софтверот, земајќи ја можноста за овластување на трансакции во свои раце. Само преку таа ранливост, украдени се 3,8 милијарди долари етереум.

Зад овој софистициран напад, според ФБИ и компаниите за сајбер безбедност како Sophos, не стои обична хакерска група, туку „TraderTraitor“ – ентитет спонзориран од Северна Кореја. Ова претставува нова парадигма на системски ризик во која финансиските институции се борат против сајбер армии со ресурсите на цели нации.

Интересно е што хакерите внимателно го планирале нападот. Денот пред грабежот, тие го тестирале малициозниот софтвер испраќајќи мали количини преку Tornado Cash, онлајн услуга дизајнирана да го прикрие потеклото на криптовалутите. Кога започна вистинскиот напад, издавачите на стабилни монети Tether и Circle успеаја да замрзнат 1,6 милијарди и 825 милиони долари соодветно на сметките на хакерите со брза реакција. Сепак, напаѓачите беа подготвени. Користејќи децентрализирани берзи, тие успеаја да разменуваат речиси милијарда долари во токени кои не можат да се суспендираат. Тие користеа модели на перење пари што аналитичарите на Chainalysis „никогаш порано не ги виделе“.

Што може традиционалниот финансиски сектор да научи од ова?

За читателите на Денар, овој настан е многу повеќе од вести од нестабилниот крипто сектор. Тој претставува сериозно предупредување за ранливоста на модерните финансиски инфраструктури.

Криптовалутите беа создадени за да се отстрани „триењето“ во глобалниот трансфер на пари, но со тоа тие го отстранија и триењето во економијата на сајбер криминалот. Брзината со која капиталот е извлечен и префрлен преку границите, без можност за интервенција на централната влада, во случај на децентрализирани токени, укажува на слабостите на дигитализираните средства.

Додека Binance спроведува целосен ремонт на својата безбедносна инфраструктура, традиционалните банки мора да научат лекција. Кога лаптопот на компромитиран инженер може да послужи како клуч за трезор од милијарда долари, сајбер безбедноста престанува да биде само ИТ проблем. Таа станува фундаментален столб на управувањето со корпоративниот ризик на секоја сериозна финансиска институција.