Илон Маск повторно стана трилионер, неговото богатство надмина 1.000 милијарди долари

Богатството на американскиот претприемач Илон Маск повторно надмина 1.000 милијарди долари, по растот на акциите на неговите компании „SpaceX“ и „Tesla“ на почетокот на тргувањето во понеделник, објави „Forbes“.

Вредноста на средствата на најбогатиот човек во светот се зголеми за 30,6 милијарди долари во споредба со петокот, по растот на акциите на „SpaceX“ и „Tesla“.

Според Forbes, богатството на Маск се зголеми за 30,6 милијарди долари во понеделник наутро во споредба со вредноста забележана во петокот.

Маск со тоа го задржа првото место на листата на најбогати луѓе во светот, додека основачот на „Amazon“ Џеф Безос е втор, со проценето богатство од 371,5 милијарди долари.

Акциите на SpaceX пораснаа за повеќе од 5 проценти во утринската трговија, додека Tesla доби повеќе од 1 процент, додавајќи на богатството на Маск.

Растот на вредноста на „SpaceX“ следеше по силниот раст на неговите акции, а минатата недела компанијата го забележа првото успешно лансирање на „Starship“ во орбитата, според „Forbes“.

Богатството на Маск се зголеми за околу 61 милијарда долари само во петокот, по растот на акциите на „SpaceX“ и „Tesla“.

Маск ја премина границата од 1 трилион долари за прв пат во јуни, откако акциите на „SpaceX“ почнаа да се тргуваат на берзата Nasdaq. Во тоа време, според „Forbes“, неговото богатство достигна околу 1,1 милијарда долари.

Сепак, вредноста на неговите средства потоа падна под границата од 1 трилион долари поради падот на акциите на „SpaceX“ и „Tesla“. Според „Forbes“, Маск накратко повторно ја премина таа граница во јуни, пред повторно да падне под неа.

Сега, по новото зголемување на вредноста на акциите на неговите компании, тој повторно се најде над историската граница.