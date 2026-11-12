Илон Маск: Ќе ми биде чест да го вработам Јенсен Хуанг

Доцна во средата (американско време), финансискиот блог Zerohedge објави на платформата X: „Илон, те молам вработи го Јенсен“, на што Маск одговори: „Ќе ми биде чест“.

Основачот на SpaceX и извршен директор на Tesla, Илон Маск, изјави дека ќе му биде „чест“ да го вработи извршниот директор на Nvidia, Јенсен Хуанг, откако се појавија извештаи дека одборот на Nvidia можеби се подготвува да го отстрани.

Објавата доаѓа откако Wall Street Journal објави дека одборот на директори на Nvidia се подготвува за состанок – можеби уште во среда – за да разговара за иднината на Хуанг во компанијата.

Извештајот следеше по статијата на New York Times во која се тврди дека Хуанг имал вонбрачна врска со друга жена извршен директор во Nvidia. Како резултат на овие настани, вредноста на акциите на Nvidia падна за повеќе од 8% во тргувањето по работното време.

Хуанг и Nvidia се во центарот на вниманието од викендот, откако извршниот директор на Nvidia призна дека имал врска со Алис Хуанг, бизнис-извршител за која американските разузнавачки служби утврдиле дека била регрутирана од Министерството за државна безбедност на Кина.

Според извори запознаени со разузнавањето цитирано од „Њујорк тајмс“, Алис Хуанг – позната и по нејзиното кинеско име Хуанг Ле – била регрутирана да собира информации за Јенсен.

Шефот на Nvidia се обидел да создаде впечаток дека сè е „како и обично“ на својот прв ден по откривањето на аферата, но сега се соочува со барања од неколку пратеници да поднесе оставка.

Сенатор Кевин Крамер (републиканец од Северна Дакота), член на Комитетот за банкарство на Сенатот, во средата го повтори својот повик до Хуанг да се повлече. Со тоа, тој им се придружи на претставникот Сухас Субрамањам (демократ од Вирџинија), член на Комитетот за надзор на Претставничкиот дом, и на претставникот Дон Бејкон (републиканец од Небраска), кој го напушта Конгресот.

„Од морални причини, тој треба да поднесе оставка“, изјави Крамер за CNBC.