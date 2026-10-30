„Huawei“ официјално го претстави „Pura 90 Plus“: Камера со сензор од еден инч и моќни спецификации

Најголемото внимание го привлекува главната камера од 50 мегапиксели со сензор од еден инч, оптичка стабилизација на сликата и променлива бленда од f/1.6 до f/4.0. Ова овозможува приспособување на количеството светлина што влегува во објективот, во зависност од условите за фотографирање.

Кинеската компанија „Huawei“ го претстави најновиот член на својата серија паметни телефони „Pura 90“ – моделот „Pura 90 Plus“, кој во центарот на вниманието го става напредниот систем на камери и новиот процесор.

Системот го надополнуваат телефото-камера од 48 мегапиксели со оптички зум од четири пати и поддршка за макрофотографија, како и ултраширокаголна камера од 40 мегапиксели. Дополнително, телефонот има и мултиспектрален сензор од 1,5 мегапиксели, наменет за попрецизно прикажување на боите.

Предната камера е со резолуција од 13 мегапиксели и поддржува функции за фотографирање со помош на вештачка интелигенција.

„Pura 90 Plus“ има 6,8-инчен LTPO OLED-екран со резолуција од 2.848 × 1.276 пиксели и адаптивна стапка на освежување од 1 до 120 Hz. Дисплејот е заштитен со стакло од втората генерација на „Kunlun“.

Уредот го придвижува процесорот „Kirin 9025“, а работи со оперативниот систем „HarmonyOS 7“. На располагање се верзии со 12 GB RAM и 256 GB или 512 GB внатрешна меморија, како и варијанта со 1 TB простор за складирање.

Батеријата има капацитет од 5.700 mAh. Телефонот поддржува брзо полнење со кабел од 100 W и безжично полнење од 80 W.

Од дополнителните функции се издвојуваат отпорноста на вода и прашина со сертификати IP68 и IP69, Bluetooth 6.0, NFC и USB Type-C приклучок.

Цена и достапност

„Huawei Pura 90 Plus“ најпрво ќе се појави на кинескиот пазар, а продажбата треба да започне на 31-ви октомври.

Основниот модел со 12 GB RAM и 256 GB меморија чини 5.499 јуани, односно околу 740 евра. Верзијата со 512 GB меморија е со цена од 5.999 јуани, приближно 810 евра, додека најмоќната конфигурација со 1 TB меморија чини 6.999 јуани, односно околу 940 евра.

Засега нема официјална потврда дали моделот ќе биде достапен и на европскиот пазар, ниту кога би можел да пристигне.