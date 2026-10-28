Холандија планира да укине 25.000 работни места во државната администрација поради AI

Централната влада сака до 2027-ма година да штеди по 900 милиони евра годишно, а од 2035-та година износот на заштедите треба да достигне 3,5 милијарди евра годишно. Тоа одговара на околу 25.000 работни места што би биле укинати во период од неколку години, се наведува во владиното соопштение.

Холандската влада планира да укине 25.000 работни места во државната администрација во рамките на програма за зголемување на ефикасноста со помош на вештачка интелигенција. Целта е да се остварат годишни заштеди од 3,5 милијарди евра, објави „Bloomberg“.

На почетокот на следната година, владата ќе ги претстави плановите за воведување вештачка интелигенција со цел зголемување на продуктивноста.

„Не можеме да продолжиме да го правиме она што го правевме досега. Затоа ќе донесеме тешки одлуки за да создадеме централна влада што навистина функционира – поедноставна, попаметна и помала“, изјави државниот секретар задолжен за ефикасно управување, Ерик ван ден Бург.

Бројот на државни службеници во Холандија достигна рекордни 160.000 на крајот на 2025-та година, што е зголемување од 41 отсто во споредба со 2018-та година. Ова се случило и покрај ветувањата на претходните влади дека ќе го намалат бројот на вработени во администрацијата.

Буџетскиот дефицит на холандската влада е меѓу најниските во Европската Унија. Сепак, неговото ниво и долгорочните економски перспективи и натаму предизвикуваат загриженост во земјата, која важи за фискално конзервативна држава.

Намалувањето на бројот на вработени нема подеднакво да ги погоди сите сектори. Полицијата и одбраната се меѓу областите што ќе бидат изземени од кратењата.

Најголеми последици се очекуваат во министерствата, инспекциските служби и извршните агенции, според писмото што Ван ден Бург го испратил до парламентот. Во одделни организациски единици би можеле да следуваат „значителни последици за вработените“, со намалување на персоналот за 45, па дури и за 60 отсто.

Ван ден Бург нагласи дека кратењата се поврзани со владините планови за намалување на бирократијата. Преку водечката програма за укинување на 500 непотребни или претерано бирократски правила годишно, администрацијата треба да стане „суштински поедноставна“, со што би се намалила и потребата од дополнителен персонал.

Новите технолошки решенија, исто така, отвораат можност за помало ангажирање надворешни кадри и за помала администрација. Во изминатите години во различни делови на владата веќе биле започнати повеќе иницијативи за примена на вештачката интелигенција.

„Целта е ‘вештачката интелигенција да се применува уште пошироко’ за да се зголеми продуктивноста“, изјави Ван ден Бург.

Како една од причините за кратењата тој ги наведе серијата необврзувачки предлози усвоени од парламентот, со кои се повикува владата да ја зголеми продуктивноста на државната администрација за 20 отсто преку употреба на вештачка интелигенција.

Ван ден Бург изјави и дека иницијативата има за цел што е можно повеќе да се соработува со холандски и европски добавувачи на технологии, за да се избегне зависност од технолошки решенија што доаѓаат надвор од Европа.