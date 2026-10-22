Грција и Италија до гуша во долгови, Романија со најголем буџетски дефицит во ЕУ (ИНФОГРАФИК)

Додека Грција и Италија се на врвот според задолженоста во однос на бруто-домашниот производ (БДП), Романија, Унгарија и Полска бележат највисоки буџетски дефицити, покажуваат најновите податоци на европската статистичка служба „Eurostat“ за вториот квартал од 2026-та година.

Јавниот долг во Европската Унија продолжува да расте, а разликите меѓу земјите членки остануваат големи.

На крајот на јуни, јавниот долг во еврозоната достигнал 88,8 проценти од БДП, додека во Европската Унија изнесувал 82,9 проценти. Во споредба со истиот период минатата година, показателот пораснал од 87,3 на 88,8 проценти во еврозоната и од 81,4 на 82,9 проценти во ЕУ.

Грција и Италија се најзадолжени. Грчкиот јавен долг достигнал 140,8 проценти од БДП, а италијанскиот 139,9 проценти. Следуваат Франција со 119,1 процент, Белгија со 110,2 проценти и Шпанија со 101,4 процент.

На спротивниот крај од листата се Естонија, Данска и Луксембург, со јавен долг од 26,1, 27,1 и 28,2 проценти од БДП. Меѓу земјите со најниска задолженост е и Бугарија, со 28,7 проценти.

Полска и Португалија со најголем квартален раст на долгот

Во споредба со првиот квартал од 2026 година, односот меѓу јавниот долг и БДП се зголемил во 15 земји членки, се намалил во 10, а останал непроменет во Холандија и Шпанија.

Најголем квартален раст е регистриран во Полска, за три процентни поени, и во Португалија, за 2,1 процентен поен. Следуваат Летонија со 1,9, Литванија со 1,6 и Франција со 1,4 процентни поени.

Најголем пад забележале Кипар, за три процентни поени, Грција, за 2,7, и Унгарија, за два процентни поена.

На годишно ниво, Полска го забележала најголемото зголемување на односот на долгот кон БДП, за 6,7 процентни поени. По неа се Литванија со 4,9, Белгија со 3,8, Франција со 3,7 и Луксембург со 3,6 процентни поени.

Грција, пак, забележала најголемо годишно намалување, за 11,2 процентни поени, пред Кипар со 9,5 процентни поени.

Романија со највисок буџетски дефицит

Состојбата е уште понеповолна кај дел од земјите кога станува збор за буџетскиот дефицит. Според сезонски приспособените податоци за вториот квартал, Романија е на првото место во ЕУ со дефицит од 9,2 проценти од БДП.

Следуваат Унгарија со 7,2 проценти, Полска со 5,9 проценти, Белгија со 5,3 проценти, како и Франција со 5,1 процент.

На спротивната страна се земјите што оствариле буџетски суфицит. Највисок е оној на Кипар, од 3,3 проценти од БДП. Следуваат Данска со 2,7 проценти, Грција со 2,2 проценти, Ирска со 1,9 процент и Португалија со 0,8 проценти.

Во вториот квартал, буџетскиот дефицит во еврозоната изнесувал 3,3 проценти од БДП, наспроти 3,2 проценти во првиот квартал. Во Европската Унија дефицитот се зголемил од 3,1 на 3,5 проценти.

Податоците на „Eurostat“ покажуваат дека состојбата со јавните финансии значително се разликува меѓу земјите членки. Додека некои успеваат да го намалат товарот на долгот или да остварат буџетски суфицит, други се соочуваат со високи дефицити и дополнителен раст на задолженоста.