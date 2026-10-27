Грантови до 600 илјади евра за сопствен бизнис и рурален туризам

Мерката „Диверзификација на фарми и развој на бизниси“ е насочена кон создавање дополнителни економски активности во руралните средини. Можноста е интересна и за оние што веќе имаат бизнис и сакаат да го прошират, но и за граѓани што размислуваат својата идеја да ја претворат во туристичка или друга прифатлива дејност. Конечните услови, роковите и критериумите ќе бидат познати по објавувањето на официјалниот повик.

Граѓани и компании што планираат инвестиција во рурален туризам, занаетчиство или други дејности во помалите населени места, наскоро би можеле да добијат нова можност за неповратна финансиска поддршка. Во декември се очекува објавување повик за мерката 7 од ИПАРД III, преку која се најавуваат грантови до 600.000 евра по проект.

Од сместување и ресторани до занаетчиство

Мерката отвора можности за инвестиции во изградба, реконструкција и опремување сместувачки и угостителски капацитети. Сопственик на објект во рурална средина би можел да размислува за негово уредување за гости, додека постоечки бизнис би можел да планира проширување или набавка на опрема. Меѓу досега наведените можни трошоци се мебел, кујнска и компјутерска опрема, како и уредување на просторот околу објектот.

Покрај туризмот, во досегашните информации за мерката се опфатени алтернативно земјоделско производство, производство на храна и пијалаци, занаетчиски активности и одредени услуги за руралното население. За секоја дејност постојат посебни правила, па пред подготовката на проектот ќе биде потребно да се провери дали конкретната идеја и планираните трошоци се прифатливи според новиот повик.

И локацијата има значење. За инвестициите во рурален туризам, проектот треба да се реализира во прифатливо подрачје според правилата на програмата. Тоа не значи дека апликантот задолжително мора да живее во истото населено место, но локацијата на инвестицијата ќе треба да ги исполнува условите што ќе бидат наведени во огласот.

Грантот покрива дел од инвестицијата

Максималниот износ од 600.000 евра не значи дека секој апликант може да го добие тој износ, ниту дека грантот автоматски ги покрива сите трошоци. Најавената поддршка се движи од 60 до 70 проценти од прифатливите трошоци, зависно од условите што ги исполнува проектот. Остатокот треба да го обезбеди инвеститорот, заедно со трошоците што нема да бидат признаени за поддршка.

Ако, на пример, инвестицијата има 100.000 евра прифатливи трошоци и биде одобрена поддршка од 60 проценти, грантот би изнесувал 60.000 евра, а инвеститорот би обезбедил сопствени 40.000 евра. Ова е пример пресметка. Вистинскиот процент и износ ќе зависат од проектот и условите на официјалниот повик.

Заинтересираните треба да внимаваат и на начинот и времето на исплата. Кај претходниот повик за мерката, барањето за исплата се поднесувало по завршувањето на инвестицијата, согласно договорот. Затоа подготовката не завршува со бизнис идејата, односно потребно е однапред да се планира како ќе се финансира реализацијата и да се проверат правилата што ќе важат за новиот оглас.

Подготовката почнува пред објавата

За аплицирање се очекува да бидат потребни барање за поддршка, бизнис план или технички предлог-проект, како и придружна документација што зависи од инвеститорот и видот на вложувањето. Кај изградба или реконструкција, подготовката може да вклучи и проверка на имотната состојба, потребните дозволи и понуди за планираните работи и опрема.

Засега повикот е најавен за декември, без потврден точен датум на објавување и краен рок за поднесување барања. Дотогаш, потенцијалните апликанти можат да ја подготват својата идеја и финансиска конструкција, а конечните услови да ги проверат кога ќе биде објавен официјалниот оглас.