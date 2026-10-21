Годишен раст од 9,2% на вкупните депозити и од 14,1% на вкупната кредитна поддршка во спетември

Според податоците на Народната банка, вкупните депозити на годишна основа се повисоки за 9,2%, при што зголемување бележат и депозитите на домаќинствата и на корпоративниот сектор.

Орочените депозити на домаќинствата (без средствата на трансакциските сметки), бележат годишно зголемување од 5,7%.