Ранг-листа на економиите во светот: Македонија има најмал номинален БДП во регионот(ИНФОГРАФИК)

Оваа визуелизација го анализира номиналниот бруто домашен производ (БДП) по земја и регион користејќи ги новите прогнози од Светскиот економски преглед на ММФ од октомври 2026 година. Бројките го мерат годишното економско производство во тековни американски долари, конвертирани по пазарни девизни курсеви.

Светските економии се разликуваат енормно по големина, од Соединетите Американски Држави со над 32 трилиони долари до десетици земји што произведуваат помалку од 100 милијарди долари годишно.

Како најголема економија во светот, САД водат со 32,64 трилиони долари, што претставува приближно една четвртина од глобалниот БДП. Кина следи со 21,55 трилиони долари, повеќе од четири пати поголема од економијата на Германија, третата најголема во светот.

Јазот помеѓу овие две економски суперсили и остатокот од светот е впечатлив. Само американската економија е поголема од комбинираното производство на Германија, Јапонија, Велика Британија, Индија и Франција.

Следната табела ги рангира земјите низ целиот свет според нивниот номинален БДП во 2026 година.

Надвор од Кина и Јапонија, Азија е дом на неколку други големи економии. Тие вклучуваат големи потрошувачки пазари како Индија (4,06 трилиони долари) и Индонезија (1,48 трилиони долари), како и производствени моќници како Јужна Кореја (2,25 трилиони долари).

На други места, Бразил (2,65 трилиони долари) сочинува приближно половина од економијата на Јужна Америка, додека Австралија (2,11 трилиони долари) придонесува за најголемиот дел од вкупното производство на Океанија.

Според официјалните податоци од ММФ, Македонија се наоѓа на 133-то место во светот со номинален БДП од 21,24 милијарди долари за 2026 година.

Според податоците од извештајот, Македонија има најмал номинален БДП во споредба со соседите и земјите од поширокиот регион на Балканот кои се вклучени во рангирањето за 2026 година.

Во продолжение е прегледот на позициите и вредноста на економиите на балканските држави за 2026 година, како и нивните проекции за 2040 година:

Инвестициите во вештачката интелигенција додаваат импулс

Надвор од нивната сегашна големина, најголемите економии во светот се обликувани од различни двигатели на раст. Во САД, бумот на инвестиции во вештачката интелигенција генерира побарувачка за сервери, софтвер, центри за податоци и енергетска инфраструктура. Обуката и работењето со напредни модели бараат огромен компјутерски капацитет, создавајќи деловни можности за компаниите што ја снабдуваат и ја градат таа инфраструктура.

Инвестициите во вештачка интелигенција, исто така, создаваат можности во странство. Растечката трговија со компјутери, сервери и полупроводници ги поврзува американските инвестиции со добавувачи низ цела Азија. За економиите што ги произведуваат овие компоненти, побарувачката од најголемата економија во светот може да го поддржи извозот и новите производствени капацитети.

Технолошката предност на Кина

Кинеската економија порасна за 4,6% на годишно ниво во првите девет месеци од 2026 година, при што напредното производство обезбеди особено силен извор на експанзија. Производството на високотехнолошко производство се зголеми за 14,3%, заедно со брзото зголемување на производството на индустриски роботи и литиум-јонски батерии.

Побарувачката во странство, исто така, ги поддржа кинеските производители. Трговскиот суфицит на земјата во стоки е на пат повторно да надмине 1 трилион долари, поддржан од силниот извоз на полупроводници и зелени технологии. Овие индустрии ја поврзуваат производствената база на Кина со клиенти и бизниси низ целиот свет.

Во меѓувреме, падот на недвижностите продолжува да влијае врз домашната економија. Инвестициите во развој на недвижнини се намалија за повеќе од 20% во текот на првите три квартали од 2026 година, додека малопродажбата остана слаба. Технологијата и извозно ориентираните индустрии последователно обезбедуваат важна поддршка додека земјата се справува со слабоста во домувањето и побарувачката на потрошувачите.