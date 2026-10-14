Германија воведува данок безалкохолни пијалоци со шекер

Данокот, кој сè уште треба да биде одобрен од парламентот, се однесува на засладени пијалоци со најмалку пет грама шеќер на 100 милилитри. Оваа група вклучува лимонади, ладни чаеви, енергетски пијалоци и овошни сокови со додаден шеќер, според Министерството за финансии.

Германската влада во среда одобри предлог за нов данок на засладени пијалоци, чија цел е да ги зголеми приходите и да ја охрабри индустријата да нуди поздрави производи.

Данокот нема да ги вклучува алкохолните пијалоци, безалкохолните пива, вината и коктелите. Исклучени се чисти овошни и зеленчукови сокови, незасладени газирани пијалоци и пијалоци со засладувачи, познати како пијалоци без шеќер.

Предвидени се две даночни стапки, во зависност од содржината на шеќер. Планирани се и ослободувања за малите производители.

Владата сака да ги ослободи сите компании што произведуваат максимум еден милион литри годишно, но за тоа е потребна согласност од Европската комисија.

Новиот данок треба да стапи на сила на 1 јули 2027 година. Следната година, тој може да донесе 690 милиони евра за владата, додека за 2028 година се очекуваат приходи од 925 милиони евра.

Данокот на шеќер ќе помогне во стабилизирањето на придонесите за задолжително здравствено осигурување.