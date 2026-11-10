Фризер или козметичар – кој занает носи поголема заработка?

Во Македонија има фризери и козметичари кои заработуваат солидни суми, но има и такви кои едвај успеваат да ги покријат месечните трошоци. Разликата најчесто е во искуството, бројот на клиенти и во тоа дали работат за плата или имаат сопствен салон.

Работа со ножици, фен, шминки, кремови и козметички препарати. На прв поглед, фризерството и козметиката изгледаат како убави и релаксирачки професии, но зад средената фризура и негуваното лице стојат часови работа, постојано стоење на нозе и трпение со клиентите.

Според податоците од анонимните анкети за плати, најголемиот дел од вработените фризери во Македонија заработуваат меѓу 24.400 и 36.700 денари нето месечно. Слична е состојбата и кај козметичарите, каде што платите за најголемиот дел од анкетираните се движат од околу 24.400 до 36.900 денари.

Овие податоци, сепак, не се официјална статистика за сите вработени во дејноста, туку се засноваат на релативно мал број анкетирани работници.

Понудите за работа покажуваат дека има и подобро платени позиции. Во еден од огласите за козметичар со медицинско образование и претходно искуство била понудена плата од 30.000 до 45.000 денари. Во друг оглас, за фризерка во Скопје, била наведена плата од 45.000 денари. Тоа, секако, не значи дека секој што ќе заврши курс за фризер или козметичар веднаш може да очекува толкава заработка.

Економската пресметка е поинаква кај оние кои имаат сопствен бизнис.

На пример, фризер кој ќе услужи десет клиенти дневно, со просечна наплата од 400 денари, може да оствари дневен промет од 4.000 денари. За 22 работни дена тоа се 88.000 денари.

Но, прометот не е исто што и заработката.

Од тие пари треба да се платат кирија, струја, вода, потрошен материјал, даноци, придонеси и одржување на опремата. Ако има вработени, тука се и нивните плати.

Економистите при пресметувањето на исплатливоста на малите услужни бизниси прават јасна разлика меѓу вкупниот приход и нето-добивката. Салон што има голем дневен промет не мора истовремено да има и голема заработка.

Кај козметичарите, пак, висината на приходите во голема мера зависи од услугите што ги нудат. Обичната депилација или обликувањето веѓи носат помал приход по третман, додека посложените третмани за лице, професионалната шминка и одредени специјализирани услуги можат да се наплатат значително повеќе.

Но, за таквите услуги потребни се дополнителни обуки, поквалитетна опрема и поскапи препарати.

Познавачите на работењето на малите бизниси посочуваат дека редовните клиенти се особено важни за услужните дејности. Клиент кој еднаш ќе дојде на шишање може да се врати следниот месец, додека задоволна муштерика може со години да го посетува истиот козметички салон.

Токму затоа фризерите и козметичарите вложуваат многу време и во градењето доверба.

Социјалните мрежи дополнително го променија начинот на кој овие професии функционираат. Некогаш добрата препорака од соседите била доволна за полн салон. Денес, голем дел од клиентите ги избираат услугите преку фотографии, видеа и препораки на интернет.

Има и периоди кога работата оди многу подобро. Пред свадби, матурски прослави, празници и летни одмори, интересот за фризерските и козметичките услуги обично расте. Во други месеци термините можат да бидат значително поретки.

За младите кои размислуваат да започнат ваква кариера, почетната инвестиција исто така не е занемарлива. Потребни се обука, алат, материјали и простор за работа. Доколку се одлучат за сопствен салон, на тоа се додаваат и трошоците за негово опремување и регистрација.

Затоа двајца фризери со иста квалификација можат да имаат сосема различни месечни приходи. Едниот да работи за фиксна плата, другиот да има сопствен салон со закажани термини неколку недели однапред.

А на крајот на месецот, пресметката е едноставна. Не е најважно колку клиенти поминале низ салонот, туку колку пари останале откако ќе се платат сите сметки.

Б.З.М.