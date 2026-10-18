Франција гори! Трамп со порака Франција да ги затвори границите

На демонстрациите учествуваа повеќе од половина милион луѓе, а најмалку 1.800 лица беа уапсени. Додека Франција се соочува со еден од најсериозните бранови немири во последните години, американскиот претседател Доналд Трамп рече дека „Франција гори“, обвинувајќи ја имиграцијата за хаосот во земјата.

Францускиот претседател Емануел Макрон вечерва ќе се обрати до нацијата откако масовните протести низ целата земја се претворија во насилни судири со полицијата, палење автомобили и згради и уништување имот.

Како што објави британскиот Индепендент, Макрон ќе одржи итен состанок со највисоките државни функционери денес попладне, по што ќе им се обрати на граѓаните.

Протестите, кои започнаа минатиот месец поради лошите услови во училиштата, недостатокот на наставници и незадоволството на младите, оттогаш прераснаа во широко движење против социјалната нееднаквост, недоволното инвестирање во јавните услуги и падот на животниот стандард.

Американскиот претседател Доналд Трамп реагираше на драматичните сцени од француските градови со објава на неговата социјална мрежа Truth Social, во која ја обвини имиграцијата за немирите.

„Франција гори! Имиграцијата на луѓе од сосема поинаков свет, луѓе со омраза во срцата, ја уништи таа некогашна голема земја“, напиша Трамп.

Потоа, американскиот претседател упати директен апел до француските власти.

„Затворете ги границите и преземете ја контролата, пред да биде предоцна!“, рече Трамп.

Неговите изјави доаѓаат во време кога француските власти се обидуваат да воспостават ред по неколкудневните судири меѓу демонстрантите и полицијата.

Францускиот премиер Себастијан Лекурни процени дека „радикални екстремни левичарски групи“ се одговорни за дел од насилството.

Најдраматичните сцени беа снимени во Лимож, каде што пожар зафати градска куќа од 19 век. Пожарот уништи голем дел од историската зграда, а покривот на зградата се урна.

Насилство и грабежи беа регистрирани и во Париз, Марсеј, Лион, Бордо, Рен, Стразбур, Гренобл, Ница и други градови.

Според извештаите што ги објави Индепендент, стотици бизниси беа ограбени за време на протестите, додека автомобили беа запалени и барикади беа поставени на улиците.

Најмалку 1.800 луѓе беа уапсени, а едно лице беше пријавено за мртво, за кое се сомневаше дека починало од срцев удар.

Во Париз, делови од споменикот на Плоштадот на Републиката, каде што се наоѓа статуата на Маријана, еден од најпознатите симболи на Франција, исто така беа оштетени.

Насилството предизвика негодување и кај граѓаните кои ги поддржуваат барањата на демонстрантите.

Жан Фоаси (74), жител на Париз, рече дека имал намера да се придружи на протестите, но се откажал кога ги видел судирите.

„Наидов на ѕид од полиција за немири и оган околу мене. Бев многу исплашен. Парижанец сум од раѓање и кога стигнав таму речиси сакав да заплачам. Толку е страшно, толку многу боли“, рече тој.

26-годишната Марго Ед, која го поддржува протестното движење, го изрази своето разочарување од насилството.

„Не мислев дека сè ќе ескалира вака. Дојдоа бунтовници и ми го кршат срцето, бидејќи го прави целото движење бесмислено“, рече таа.

Минатиот месец започна бран протести во средните училишта во посиромашните северни предградија на Париз, каде што учениците бараа замена на отсутните наставници, реновирање на дотраените училишни згради и подобри услови за образование.

Потоа движењето се прошири и во други градови, а барањата на демонстрантите станаа многу пошироки.

Покрај реформите во образованието, учесниците во протестите бараат поголеми државни инвестиции, подобри услови за живот и мерки за намалување на социјалните нееднаквости.

Во меѓувреме, судирите со полицијата и уништувањето на имотот дополнително ја влошија политичката криза, при што Макрон се соочува со притисок да одговори на барањата на демонстрантите, а воедно да го прекине насилството.

Се очекува францускиот претседател да се обрати до јавноста вечерва во 20 часот и да го презентира одговорот на владата на ескалацијата на немирите, додека земјата се справува со последиците од протестите во кои учествуваат повеќе од 500.000 луѓе.