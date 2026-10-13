„Fiat“ го претстави концептот „Multiplay“: Семеен автомобил што може да се претвори во пикап

Станува збор за автомобилски проект што ќе може да се користи и како семеен автомобил и како превозно средство за поголеми предмети. Возачот ќе треба само да ја промени конфигурацијата на внатрешноста за да ја приспособи на своите моментални потреби.

Во пресрет на отворањето на автомобилскиот саем во Париз, италијанскиот производител „Fiat“ го претстави концептот „Multiplay“.

Името не е случајно избрано. До денес, „Fiat Multipla“ останува еден од најпрепознатливите модели во историјата на италијанската марка, но и еден од најконтроверзните автомобили, барем кога станува збор за дизајнот. Ова особено се однесува на втората генерација, претставена во 1998-ма година, чија необична силуета и денес предизвикува поделени реакции. Некои ја ценат нејзината оригиналност и практичните решенија, додека други ја сметаат за еден од најконтроверзните дизајнерски проекти во автомобилската историја.

Од „Fiat 600 Multipla“ до современиот концепт

Првиот „Fiat 600 Multipla“ дебитираше во 1956-та година. И покрај должината од околу 3,5 метри, автомобилот можеше да прими шест лица. Во 1998-ма година беше претставена втората генерација, која исто така имаше шест седишта распоредени во два реда, додека должината на каросеријата не надминуваше четири метри.

Двата модели покажаа дека правилниот распоред на кабината овозможува одлична функционалност без потреба од зголемување на димензиите на автомобилот.

„Multiplay“ ја надградува оваа концепција, иако неговата каросерија е подолга и изнесува 4,45 метри. Тој ги комбинира карактеристиките на миниван, SUV и пикап, а внатрешноста може да се приспособува за различни намени. Автомобилот треба да биде практичен како за секојдневно возење, така и за семејни патувања или транспорт на спортска опрема.

Најважното решение применето во концептот е системот „Metamorfosi“. Тој користи лизгачки модул во задниот дел на каросеријата, поврзан со столбот C.

Во семејната конфигурација, „Multiplay“ нуди распоред на седиштата 6+1. Со промена на поставеноста, бројот на седишта се намалува на четири, а во задниот дел се создава простор за превоз на велосипеди, спортска и туристичка опрема, како и поголеми предмети.

Се менува и функцијата на задниот спојлер. Ротирачкиот елемент се претвора во интегриран носач на кој може да се постават два велосипеда во конфигурацијата за пикап. На овој начин, „Fiat“ покажува како еден автомобил може да има различни намени без потреба од дополнителни додатоци.

„Fiat“ предвидел простор за деца и домашни миленици

Идеите на дизајнерите не завршуваат тука. Во кабината има модул наречен „Petsenger“, кој може да има неколку функции: да служи како прицврстување за детско седиште, место за домашен миленик, мала маса или преграда за складирање.

Предвидени се и дополнителни практични решенија. Надворешниот дел од перницата може да се одвои и да се користи како лента, додека склоплив сад може да се смести во џебот на вратата. Другите прегради за складирање, џебовите и еластичните прицврстувачи треба да го олеснат организирањето на просторот.

Концептот ги зема предвид и потребите на децата, како и можноста за одмор за време на паузите на патувањата. Во задниот дел на кабината има простор за две деца, а по потреба и за едно возрасно лице.

Предното совозачко седиште може да се сврти наназад и да се потпре на контролната табла, со што се создава простор за читање или одмор под панорамскиот покрив. Големата стаклена површина придонесува и за подобро осветлување на внатрешноста.

Ентериер инспириран од италијанското лето

Дизајнот на „Multiplay“ е инспириран од летните бои. Светлозелената каросерија треба да потсетува на кора од лубеница, додека црвените и розовите елементи во кабината ја имитираат нејзината внатрешност. Изгледот го надополнуваат розовиот под и пикселестиот градиент што преминува во тиркизни детали во детскиот дел.

„Fiat“ посветил внимание и на материјалите што се користат во внатрешноста. Повеќето меки елементи се дизајнирани да бидат изработени од еден вид материјал, со примена на бесшевна 3D плетена ткаенина. Целта на ова решение е да се намали количеството отпад.

На местата наменети за деца и домашни миленици се користат водоотпорни површини. Дигиталниот дисплеј е интегриран во контролната табла така што не се забележува кога автомобилот е исклучен.

Ќе влезе ли во сериско производство?

За време на презентацијата, Оливие Франсоа, досегашниот раководител на италијанските марки во концернот „Stellantis“, симболично му ги предаде клучевите на својот официјален наследник Арно Белони. Со овој гест се истакна инвентивноста по која марката „Fiat“ е препознатлива со години, како и потрагата по нови начини за користење на автомобилите.

Белони нагласи дека „Multiplay“ има цел да понуди решенија што ќе одговорат на променливите потреби на семејствата. Особено важни се пространоста и можноста автомобилот да се приспособува на различни намени.

Сепак, засега не се објавени планови за воведување на концептот во сериско производство.