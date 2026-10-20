ФЕД: AI бумот ја поттикнува инфлацијата, додека граѓаните и помалите фирми го носат товарот на повисоките каматни стапки

Федералните резерви на САД (ФЕД) се соочуваат со сè поголем предизвик во ограничувањето на инфлацијата, бидејќи силните инвестиции во вештачка интелигенција ја зголемуваат побарувачката и растот на цените.

Централната банка на САД истакнува дека последиците од повисоките каматни стапки би можеле најмногу да ги погодат малите и средните претпријатија.

Централната банка на САД истакнува дека последиците од повисоките каматни стапки би можеле да ги погодат малите и средните претпријатија и домаќинствата кои најмногу зависат од кредити, објавува Ројтерс.

Агенцијата забележува дека големите технолошки компании, вклучувајќи ги Амазон, Епл и Антропик, продолжуваат да инвестираат многу во развој на вештачката интелигенција, изградба на центри за податоци и купување компјутерска опрема, и покрај високата цена на финансирање.

Затоа традиционалните инструменти на монетарната политика, како што се зголемувањето на каматните стапки, имаат потешкотии да ја забават побарувачката во овој дел од економијата.

Централната банка на САД се обидува да ја врати инфлацијата на целта од два проценти, но таа цел не е постигната повеќе од пет години.

Се очекува Федералните резерви да ја задржат референтната каматна стапка во опсег од 3,75 до 4,0 проценти на состанокот на 27 и 28 октомври, додека претставниците разгледуваат дали ќе биде потребно дополнително затегнување на монетарната политика.

Економистите предупредуваат дека повисоките каматни стапки би можеле непропорционално да ги погодат бизнисите што се потпираат на банкарски кредити, како и потрошувачите што финансираат купувања преку кредитни картички и други форми на задолжување.

Повисоките трошоци за финансирање би можеле да ги забават инвестициите во домувањето и другите сектори што немаат директна корист од развојот на вештачката интелигенција.