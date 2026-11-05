Европскиот пазар клучен за македонската економија: Речиси 60% од размената се одвива со ЕУ

Најновите податоци на Државниот завод за статистика за периодот јануари – септември 2026 година покажуваат дека во првите девет месеци од годинава, македонскиот извоз забележа солиден раст од 10.83% достигнувајќи вредност од 408 167.8 милиони денари, додека увозот порасна за 7.94% и се искачи на 566 113.5 милиони денари.

Иако динамиката на раст на извозот ја надминува онаа на увозот, јазот меѓу она што го продаваме и она што го купуваме од странство останува голем. Трговскиот дефицит во овој период изнесува безмалку 158 милијарди денари, што покажува дека покриеноста на увозот со извоз се движи околу 72%.



Трговската размена по производи според Стандардната меѓународна трговска класификација покажува дека во извозот најголемо е учеството на: катализаторите на носачи со благородни метали или нивни соединенија, сетовите на проводници за палење и слично, за возила, авиони или бродови, деловите на седишта од подгрупата 821.1 и други катализатори на носачи.