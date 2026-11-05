МАКЕДОНИЈА

Европскиот пазар клучен за македонската економија: Речиси 60% од размената се одвива со ЕУ

14:132 мин. читање
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економија

Најновите податоци на Државниот завод за статистика за периодот јануари – септември 2026 година покажуваат дека во првите девет месеци од годинава, македонскиот извоз забележа солиден раст од 10.83% достигнувајќи вредност од 408 167.8 милиони денари, додека увозот порасна за 7.94% и се искачи на 566 113.5 милиони денари.

Иако динамиката на раст на извозот ја надминува онаа на увозот, јазот меѓу она што го продаваме и она што го купуваме од странство останува голем. Трговскиот дефицит во овој период изнесува безмалку 158 милијарди денари, што покажува дека покриеноста на увозот со извоз се движи околу 72%.

Трговската размена по производи според Стандардната меѓународна трговска класификација покажува дека во извозот најголемо е учеството на: катализаторите на носачи со благородни метали или нивни соединенија, сетовите на проводници за палење и слично, за возила, авиони или бродови, деловите на седишта од подгрупата 821.1 и други катализатори на носачи.

Во увозот најмногу се застапени: нафтените масла и маслата добиени од битуменозни минерали (освен сурови), платината и легурите на платина, необработени или во прав, другите метали од платинската група и нивни легури, необработени или во облик на прав и други моторни возила за превоз на лица.

Германија цврсто ја држи позицијата на прв и најважен трговски партнер на земјата. Заедно со Велика Британија, Кина, Грција и Србија, овие пет држави соочинуваат речиси половина (49.7%) од вкупниот обем на надворешнотрговската размена.

Доминацијата на европскиот пазар е непобитна – дури 58.8% од вкупната размена на Северна Македонија се одвива со земјите членки на Европската Унија. Ова значи дека македонската економска кондиција останува силно врзана за економските трендови во Брисел и Берлин, каде секоја промена на побарувачката директно се прелива кај домашните извозни компании.

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