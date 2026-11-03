Европа не може да се натпреварува со Кина – изгубија уште една битка

Во 2024 година, европските автомобили беа во просек три категории на осигурување поповолно класифицирани од кинеските автомобили. До 2026 година, таа разлика е намалена на само една категорија, што покажува колку брзо кинеските производители ја достигнуваат конкуренцијата.

Европските производители на автомобили брзо губат уште една предност во однос на кинеската конкуренција, овој пат кога станува збор за трошоците за поправка и осигурување. Најновата анализа на германскиот центар за автомобилска технологија „Allianz“ (AZT) покажува дека јазот помеѓу европските и кинеските модели драстично се намалил за само две години.

Според Кристијан Зар, ​​директор на технолошкиот центар на „Allianz“, кинеските производители ја подобрија својата просечна класификација за 1,5 категории, додека европските паднаа за половина категорија во истиот период.

Причината е сè посериозниот пристап на кинеските компании кон европскиот пазар. Производители како BYD и MG ги прошируваат своите сервисни мрежи, инвестираат во магацини за резервни делови и обука на механичари, додека некои веќе се грижат за тоа колку лесни ќе бидат нивните поправки при развојот на нивните автомобили.

Од друга страна, европските производители се соочуваат со зголемената комплексност на модерните автомобили. Дури и мало влијание денес може да бара замена на сензори, камери или радар, како и дополнителна калибрација на електронските системи, што значително ги зголемува трошоците за поправки.

Сепак, кинеските автомобили сè уште не се целосно во чекор со европските кога станува збор за долгорочна поддршка. Достапноста на резервни делови варира помеѓу брендовите, а се поставува и прашањето колку долго одредени кинески производители ќе останат присутни на европскиот пазар.

Затоа, анализата на „Алијанц“ не значи дека кинеските автомобили се веќе поевтини за поправка од европските. Категориите на осигурување земаат предвид голем број фактори, вклучувајќи ја фреквенцијата и цената на барањата за надомест на штета. Она што резултатите јасно го покажуваат е дека предноста на традиционалните европски производители брзо се намалува.