ЕУ се соочува со рекорден трговски дефицит со Кина

„Трговскиот дефицит на ЕУ со Кина достигна речиси 197 милијарди евра во првата половина од оваа година“, нагласи Шефчович по состанокот со министрите на ЕУ во Даблин.

Европскиот комесар за трговија Марош Шефчович предупреди дека се очекува рекорден трговски дефицит со Кина доколку продолжи сегашниот тренд.

Доколку ова продолжи, тој посочи дека дефицитот би можел да го надмине претходниот од 397 милијарди евра од 2022 година.

Шефчович изјави дека, со цел да се постигнат многу поурамнотежени трговски односи, Европската комисија ќе одговори во наредните недели на барањата на лидерите на ЕУ и ќе развие нови инструменти против нерамнотежи.

Тој истакна дека неговиот тим ќе се сретне со нивните кинески колеги во текот на следниот месец, пренесува германската ДПА.

Шефчович додаде дека предлозите за нови инструменти за заштита на трговијата ќе бидат презентирани во декември.