ЕУ разгледува и други сектори за можно воведување квоти за увоз од Кина

Европската комисија (ЕК) проценува различни сектори, меѓу кои хемиската индустрија и машинството, откриваат извори запознаени со темата. Доколку Брисел утврди нагло зголемување на увозот на одредени стоки, може да примени заштитни мерки, како што се квотите, за да го ограничи нивниот обем.

Европската Унија (ЕУ) започна да ги анализира трговските податоци за да открие нагли зголемувања на увозот – прв чекор кон воведување квоти за дополнителни сектори и стоки што се увезуваат од Кина и други земји, објави „ Bloomberg “.

ЕК најверојатно ќе го искористи договореното со Кина во врска со увозот на хибридни возила како модел што би можел да се примени и во други сектори. Тоа значи дека ЕУ ќе се обиде да утврди квоти со кои би го одвратила Пекинг од воведување возвратни мерки.

Повеќе земји, меѓу кои и Германија, вршат притисок врз ЕУ брзо да воведе квоти за дополнителни сектори и стоки што се увезуваат од Кина, со цел да почне да го намалува огромниот трговски дефицит на Унијата со Пекинг. Берлин очекува Европската комисија да ги достави своите предлози до крајот на годината.

Евтините, а понекогаш и субвенционирани стоки од Кина го преплавуваат европскиот пазар, ги потиснуваат домашните индустрии и ги загрозуваат работните места. Лидерите на ЕУ денеска подоцна ќе се сретнат во Брисел за да разговараат за начините за справување со трговскиот дефицит, кој во септември достигна рекордни 34,8 милијарди долари.

Европската комисија нема утврден рок за завршување на новите процени и во моментов е фокусирана на спроведувањето на мерките поврзани со хибридните возила, наведуваат изворите.

Договорот со Кина ќе доведе и до намалување на царините што Пекинг ги применува за одредени автомобилски делови, маслиново масло и сладолед.

На почетокот на следната година, еврокомесарот за трговија Марош Шефчович треба да направи преглед на постигнатиот напредок и да разговара за следните чекори со своите кинески колеги.

ЕУ, исто така, настојува да го подобри пристапот до кинескиот пазар и да ги поедностави процедурите за извоз на критични минерали и постојани магнети.