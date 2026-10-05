Експерт за сајбер безбедност: „Ова е сигурен знак дека вашиот паметен телефон е хакиран“

Акаш Махаџан, основач и извршен директор на Cloudle, вели дека паметните телефони често не покажуваат очигледни знаци кога се компромитирани. Затоа, промената во траењето на батеријата треба да се сфати сериозно, особено ако се појавила одеднаш и без да се промени начинот на кој го користите телефонот.

Телефон кој одеднаш се празни многу побрзо од претходно може да има проблем со батеријата, но постои уште една причина што не треба веднаш да се отфрли. Експерт за сајбер безбедност предупредува дека ненадејното празнење на батеријата може да биде еден од раните знаци дека вашиот телефон работи во позадина што не треба.

„Празнењето на батеријата е едно од ретките рани предупредувања достапни за просечниот корисник“, вели Махаџан.

Причината е што малициозниот софтвер може да работи во позадина додека телефонот изгледа сосема нормално однадвор. Таквиот софтвер може да испраќа податоци до далечински сервери, да ги следи активностите на корисниците или да го користи процесорот на уредот, што дополнително троши енергија.

„Ако вашиот целосно наполнет мобилен телефон одеднаш почне да се празни значително побрзо, без никакви промени во начинот на кој го користите, ова е силен знак дека во позадина работи злонамерен софтвер“, предупредува експертот.

Сепак, ова не значи дека секое ненадејно празнење на батеријата е доказ дека телефонот е хакиран. Празна батерија, апликација што бара многу енергија или промена во моделите на користење, исто така, може да предизвика сличен проблем.

Ако постои сомневање дека нешто не е во ред, Махаџан советува прво да го исклучите телефонот од мрежата, односно да го вклучите режимот на авион и да ги исклучите Wi-Fi и Bluetooth.

Потоа треба да извршите безбедносно скенирање со доверлива апликација од официјалната продавница, т.е. Google Play или Apple App Store. Ако најдете сомнителни апликации, отстранете ги и проверете ги дозволите што ги имаат, особено пристапот до камерата, локацијата и контактите.

Најдобро е да ги промените важните лозинки од друг, безбеден уред, особено оние за е-пошта, банкарски апликации и социјални мрежи. Махаџан, исто така, препорачува да ја вклучите двофакторската автентикација каде што е достапна.

Конечно, проверете дали оперативниот систем на вашиот телефон е ажуриран. Доколку се случила финансиска измама поради компромитиран уред, потребно е што поскоро да се контактира банката и да се пријави случајот до надлежните институции.