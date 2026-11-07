Двајца кандидати за нов шеф на ЕЦБ

Според листата објавена од претседателот на Еврогрупата, Киријакос Пјеракакис, по истекот на рокот за поднесување кандидатури, Клас Кнот (59) и Пабло Ернандез де Кос (55) се единствените кандидати. Тие се сметаа за фаворити за нов шеф на централната банка на еврозоната дури и пред објавувањето во петок, според странските новински агенции.

Поранешните гувернери на националните централни банки, Клас Кнот од Холандија и Пабло Ернандез де Кос од Шпанија, кој моментално ја раководи Банката за меѓународни порамнувања, се кандидираат да ја наследат Кристин Лагард на чело на Европската централна банка (ЕЦБ).

Кнот беше гувернер на холандската централна банка од 2011 до 2025 година, а помеѓу 2021 и 2025 година го водеше и Одборот за финансиска стабилност (FSB). Тој се смета за застапник на строга монетарна политика. За време на претседателот на ЕЦБ, Марио Драги, тој јавно се спротивстави, меѓу другото, на намалувањето на каматните стапки во еврозоната и продолжувањето на купувањето обврзници, кои требаше да ја потиснат ниската инфлација.

Хернандез де Кос беше гувернер на шпанската централна банка од 2014 до 2024 година. Тој беше и советник на Извршниот одбор на ЕЦБ во Франкфурт, а исто така го водеше и Базелскиот комитет за банкарска супервизија и Техничкиот советодавен одбор на Европскиот одбор за системски ризик (ESRB). Тој е застапник на полабава монетарна политика и постепено зголемување на каматните стапки за ограничување на инфлацијата.

Според шпанската новинска агенција EFE, предноста на Хернандез де Кос е што Шпанија никогаш не ја држела функцијата претседател на ЕЦБ, додека Холандија ја водеше ЕЦБ за време на мандатот на Вим Дизенберг помеѓу 1998 и 2003 година.

Лагард ја напушта функцијата на 7 февруари

Со оглед на тоа што списокот е финализиран, Еврогрупата ќе ја одржи својата прва дебата за новиот претседател на ЕЦБ во понеделник. На овој состанок не се очекува одлука, бидејќи важноста на позицијата ќе значи дека шефовите на држави и влади од еврозоната, вклучувајќи ја и Словенија, ќе го имаат последниот збор.

Иако точната постапка за назначување сè уште не е одлучена, постои можност лидерите да се обидат да постигнат политички договор на самитот на 26 и 27 ноември. Ова би им овозможило на Европскиот парламент и на ЕЦБ да ги дадат своите мислења за идниот претседател, а лидерите би се вратиле на ова прашање на самитот на 17 и 18 декември и конечно би го потврдиле избраниот кандидат.

Избраниот кандидат ќе ја преземе функцијата на 7 февруари. Потоа Французинката Кристин Лагард, која ја објави својата одлука да ја напушти својата позиција предвреме кон крајот на октомври, ќе се пензионира. Како што објасни, одлучила да го стори тоа затоа што не може да остане неутрална, како што бара нејзината позиција. Таа сака поголема слобода на говор за прашања што не се поврзани со монетарната политика, објасни таа. Таа го презеде седумгодишното претседателствување со ЕЦБ на 1 ноември 2019 година, кога го наследи Италијанецот Марио Драги.