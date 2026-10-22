Дневен хороскоп 22.10.2026

Потрудете се да се држите подалеку од било какви конфликти на деловното поле. Дипломатијата нека ви биле алатка за се. Можно е да немате повеќе интерес за лицето со кое сте во врска.

Бик (21.04 – 21.05)

Размислувате за тоа некоја деловна соработка да ја завршите. Имате чувство дека ви е потребен некој нов почеток. Во љубовта сметате дека партнерот ви е тврдоглав за некои работи, па често ќе му се лутите.

Близнаци (22.05 – 22.06)

Нема да успеете да ги остварите своите планови, па немојте да очекувате премногу кога станува збор за деловното поле. Во љубовта делувате незаинтересирано за комуникација со саканото лице.

Рак (22.06 – 22.07)

Денот не е поволен за судски процеси, формални решенија или било какви покомплицирани процеси. Во љубовта ви се допаѓа лице кое во моментов е малку дистанцирано од вас.

Лав (23.07 – 22.08)

Немате доволно трпение, па тоа може скапо да ве чини. Најдобро е да не донесувате избрзани одлуки. Ќе ви биде потребно поголемо разбирање од саканото лице.

Девица (23.08 – 22.09)

Финансиите не ви се стабилни но тоа може да се промени веќе во наредните неколку денови ако и се посветите на работата. Не сте сигурни во своите чувства и тоа ве доведува до растревоженост. Прекинете ја врската доколку не ви одговара.

Вага (23.09 – 22.10)

Можни се мали загуби на деловното поле. Утре е нов ден, па поразите можат да станат победи, затоа не се разочарувајте. Во љубовта сте повлечени и не сакате лесно да се отворите за нови случувања.

Шкорпија (23.10 – 21.11)

Можно е да немате баш добар однос со луѓето од своето деловно опкружување. Можно е да се чувствате малку осамено но и немате преголема иницијатива за нови познанства на емотивното поле.

Стрелец (22.11 – 21.12)

Избегнувајте претерано оптеретување со работа. Денешниот ден е поволен за одмор и релаксација. Вашите непромислени зборови можат да го повредат партнерот.

Јарец (22.12 – 20.01)

Загрижени сте за развојот на ситуацијата на деловен плани, но не би требало, се ќе се среди. Оние кои се во врска на далечина, ќе имаат голема потреба од партнерот, па ќе се обидат што поскоро да организираат средба.

Водолија (21.01 – 19.02)

Денот не е поволен доколку се занимавате со недвижнини, продажба или изнајмување. Доколку сте во брак пред вас се кавги со саканото лице.

Риби (20.02 – 20.03)

Се случуваат некои промени во работното опкружување. Засега лесно ќе се прилагодувате и ништо нема да ви претставува проблем. Преиспитајте ги вашите чувства, саканото лице ќе очекува одговор.