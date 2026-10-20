Дневен хороскоп 20.10.2026

Функционирате под голем притисок денес. Пред вас е ден во кој нема се да оди според планираното. Во љубовта партнерот ќе ве навреди на некој начин.

Бик (21.04 – 21.05)

Можно е да не остварите се што сте планирале, но сепак ситуацијата нема да биде воопшто лоша. Во љубовта слободните ќе освојат некоја личност која им се допаѓа, а оние во врска или брак ќе уживаат со партнерот.

Близнаци (22.05 – 22.06)

Можете да се надевате дека ќе остварите големи чекори на полето за работа. Пред вас е шанса за успех. Во љубовта ве очекува стабилна состојба, ден исполнет со многу љубов.

Рак (22.06 – 22.07)

Можно е да ви дојдат некои промени на полето за работа, само треба смирено да се однесувате. Бурата ќе дојде и ќе помине. Во љубовта исто така ситуацијата е неповолна.

Лав (23.07 – 22.08)

Можно е да ви се појават некои непредвидени трошоци, па со самото тоа ќе ви се променат и плановите. Комуникацијата со партнерот нема да ви биде баш најдобра, престанете да се карате.

Девица (23.08 – 22.09)

Можни се мали недоразбирања или кавги со колегите, особено со некој со високо его. Во љубовта ве очекува ново познанство.

Вага (23.09 – 22.10)

Можни се мали штети поврзани за вашето поле за финансии. Потрудете се да го надминете тоа. Во љубовта односот со саканото лице нема да биде онаков како што посакувате.

Шкорпија (23.10 – 21.11)

Пред вас е можност да остварите унапредување на ова поле, потрудете се да го дадете максимумот кој се очекува од вас. На љубовното поле денес ќе постојат бурни промени и случувања.

Стрелец (22.11 – 21.12)

Доколку имате приватен бизнис можни се мали компликации. Во љубовта денес ќе се појават мали кавги и недоразбирања, но брзо ќе поминат.

Јарец (22.12 – 20.01)

Ве очекува прилично напорен ден во кој на испит ќе бидат ставени вашата концентрација и организација. Во љубовта ќе имате прилика за необврзувачка авантура.

Водолија (21.01 – 19.02)

Вашето искуство ќе ви помогне во извршувањето на сите задачи. Во љубовта ви се допаѓа лице со кое имате пријателски однос, а најверојатно и тоа го чувствува истото за вас.

Риби (20.02 – 20.03)

Доколку размислувате за прекин на работата, можно е денес да ја донесете конечната одлука. Во љубовта нема да можете да го одржите мирот кој ви е потребен.