Дефицитот во рускиот буџет продолжува да расте, нема доволно пари ниту за полицијата

Извршувањето на рускиот буџет во првите десет месеци од годината покажува зголемување на буџетскиот дефицит на 5,23 билиони рубљи (63 милијарди долари), според официјалните податоци на Министерството за финансии.

Приходите од трговијата со нафта се намалени за 14 отсто, иако цената е повисока од онаа предвидена во буџетот за 2026-та година.

Според податоците, приходите што не се поврзани со трговијата со нафта и природен гас се зголемиле за 19 отсто, но истовремено приходите од нафта, која е главен извор на приходи за руската економија, се намалиле за 14 отсто, и покрај зголемувањето на цената на руската нафта на пазарот.

Според процените на меѓународните набљудувачи, просечната цена на нафтата од типот „Уралс“ од почетокот на годината досега изнесува околу 70 долари за барел. Процените на руското Министерство за финансии се движат меѓу 63 и 65 долари за барел, додека во буџетот е предвидена цена од 59 долари за барел.

Вкупните приходи во рускиот буџет се зголемиле за 11 отсто, на 33,18 билиони рубљи, но тоа не е доволно за да ги покрие растечките расходи, кои се зголемиле за 13,4 отсто, на 38,4 билиони рубљи. Министерството за финансии ја задржува прогнозата за буџетски дефицит од 7,3 билиони рубљи во 2026-та година. Тоа претставува 3,2 отсто од проектираниот бруто-домашен производ, односно двојно повеќе од очекувањата на почетокот на годината.

Војната останува главен приоритет за Русија, а во следните три години се планирани расходи од 50 билиони рубљи. Истовремено, веќе почнува да се чувствува недостиг од средства во неколку клучни области.

Во изјава за ТАСС, рускиот министер за внатрешни работи Владимир Колоколцев призна дека недостигот од финансирање предизвикува кадровска криза во неговото министерство.

„Проблемот е многу сериозен и ќе ни биде добредојдена вашата поддршка“, изјавил Колоколцев за време на сослушување во Советот на Федерацијата, горниот дом на рускиот парламент.

Тој рекол дека се потребни дополнителни средства за да се зголеми мотивацијата на вработените во министерството и побарал повторно воведување на шемата од 2012 година, според која дел од средствата за платите на полициските службеници се обезбедувале од регионалните буџети.

Опозицискиот руски медиум „The Moscow Times“ потсетува дека министерот за внатрешни работи уште во пролетта соопштил дека во министерството недостигаат 212.000 вработени. Како причини за недостигот на кадар ги посочил ниските плати, недостигот од службени станови и големиот обем на работа.