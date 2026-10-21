Дали е време за голема корекција на американската берза, што велат експертите?

Philadelphia Semiconductor Index, кој ги следи 30-те најголеми компании во секторот, порасна за 1,6 проценти во понеделник, прекинувајќи го осумдневниот тренд на опаѓање, пред повторно да падне во црвено во вторник. Понеделничкиот раст беше делумно потпомогнат од одлуката на Голдман Сакс да издаде препорака за купување на акциите на CoreWeav. CoreWeave, кој обезбедува компјутерска моќ на хиперскалерите, падна за 25 проценти минатата недела поради растечките стравувања дека компанијата нема да може да го отплати својот долг. Слични загрижености влијаеја и на акциите на Oracle, кои моментално се на половина од цената што ја имаа минатиот октомври, додека обврзниците со рејтинг BBB на S&P веќе се на дното на инвестицискиот ранг, а цената на своповите за кредитен дефолт (CDS) драматично се зголеми оваа година.

Американскиот индекс на полупроводници ја заврши својата најдолга низа загуби во последните 18 години во понеделникот, а закрепнувањето во секторот за вештачка интелигенција застана во вторник.

Распродажбата на акциите на вештачката интелигенција во последните две недели (лошата вест е дека за компаниите за вештачка интелигенција кои чекаат IPO, само Anthropic веројатно ќе излезе на берза оваа година, ако воопшто излезе на берза) ја одразува растечката загриженост на инвеститорите поради екстремно скапите инвестиции во инфраструктурата за вештачка интелигенција и, од друга страна, зголемувањето на каматните стапки.

Всушност, берзите, барем ако ги погледнеме водечките индекси (кои се веднаш под рекордните), досега изненадувачки силно ги поддржуваа повисоките каматни стапки и ништо не изгледа дека може да го запре трендот на раст, кој неодамна ја прослави својата четврта годишнина, благодарение на ентузијазмот за вештачка интелигенција. Патем: Во понеделник се одбележа 39-годишнината од Црниот понеделник, падот на берзата од 1987 година, кога Dow Jones падна за 22,6 проценти, неговиот најголем пад во историјата. Интересно е што по овој пад не следеше економска рецесија, пазарите брзо се опоравија, а во следните два трговски дена Dow Jones се опорави повеќе од половина од падот од понеделник.

Дали мрачното сценарио може да се повтори во блиска иднина и дали падот во секторот за вештачка интелигенција што го видовме во претходните денови (компаниите што го сочинуваат индексот Philadelphia Semiconductor изгубија вкупно два трилиони долари или 1,78 трилиони евра пазарна вредност) е само претходница на општа катастрофа?

„Веруваме дека е прерано повисоките каматни стапки да имаат значително влијание врз пазарот. Во исто време, очекуваме инвестициите во вештачка интелигенција да продолжат да растат во текот на 2027 година“, ги смируваа стратезите на Wells Fargo.

Во меѓувреме, Morgan Stanley очекува вкупните инвестиции во вештачка интелигенција да достигнат 1,6 трилиони долари (1,42 трилиони евра) во 2027 година и 1,8 трилиони долари во 2028 година, доказ дека возбудата нема да заврши наскоро. Инвеститорите би можеле да бидат уверени и од кварталните деловни резултати што технолошките компании ги објавуваат овие денови. Сега е ред на Meta.

Враќајќи се на важното прашање кога високите каматни стапки би довеле до поголема ротација од акции кон обврзници, интересно е да се погледнат резултатите од редовното месечно истражување на Банката на Америка за најголемите менаџери на средства. Октомвриското истражување покажа дека поголема ротација веројатно би се случила при потребен принос од 5,9% на 10-годишната американска обврзница, што е речиси 80 базични поени над сегашниот принос. Сепак, околу една петтина од професионалните инвеститори веќе процениле дека приносите од обврзниците се доволно привлечни за да им дадат предност пред акциите. Постои и една забелешка: секако, американските обврзници во моментов изгледаат многу привлечни и за европските инвеститори, но тие мора да го земат предвид валутниот ризик. Евентуалниот пад на доларот би можел да ги избрише сите приноси или дури да предизвика загуби.