ЦГК: Рекордни 356 милиони евра за локалните тендери во 2025 година – општините за една година потрошија за јавни набавки како во претходните две години заедно

Денес, 29 октомври 2026 година, Центарот за граѓански комуникации ги објави истражувањето и базата на податоци за договорите за јавни набавки на општините во 2025 година. Истражувањето покажува дека:

⦁ 80-те општини и Градот Скопје во 2025 година склучиле вкупно 4.300 договори за јавни набавки во вредност од рекордни 21,9 милијарди денари, односно 356 милиони евра.

⦁ Вредноста на општинските тендери во изборната 2025 година се зголемила речиси двојно во однос на претходната година и изнесувала колку во претходните две години заедно.

⦁ Најголема вредност на јавните набавки за 2025 година има Општина Тетово – дури 22,5 милиони евра. Најмали јавни набавки од нецел половина милион евра има Старо Нагоричане.

⦁ Тетово има и најголем годишен скок на вредноста на тендерите од дури 20 милиони евра, а најголем пад од 6 милиони евра има Струмица.

⦁ Град Скопје веќе втора година по ред не е на првата позиција. Лани падна на шестото место, а годинава е на 14-то со вредност на тендерите од само 8,5 милиони евра.

⦁ Најголема вредност на јавните набавки по жител има Чаир, по 2381 евро, наспроти Центар Жупа, која има само по 12 евра по жител.

⦁ Општините лани склучиле договори за јавни набавки со 1.185 фирми, но повеќе од една четвртина од вкупната вредност на локалните тендери завршила кај само 10 фирми.

⦁ На врвот според вкупната вредност на склучените договори е Жикол од Струмица со вредност на договорите од милијарда денари, односно околу 16 милиони евра.