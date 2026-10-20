Цените на бургерите летаат до небо – што се случува со сендвичарниците?

Последното поскапување предизвика лавина реакции меѓу граѓаните, особено меѓу студентите и вработените кои најчесто се потпираат на овие оброци.

Цените на брзата храна во Скопје стануваат сè потешко достапни за многумина, со што хамбургерите, тостовите и другите омилени оброци преминуваат во луксуз.

Во некои од познатите сендвичарници, еден обичен хамбургер веќе чини 280 денари, додека цените на другите производи, како комбинирани сендвичи и вегетаријански опции, достигнуваат до 270 денари.

Овој раст, кој е особено видлив во текот на изминатите неколку месеци, за многумина претставува удар по нивниот џеб.

„Не можам да се справам со растечките трошоци без да ги зголемам цените“, вели сопственик на мала сендвичарница во Карпош. „Секој ден поскапуваат суровините, а сметките за струја и кирија само растат. Сакам да задржам пристапни цени, но реалноста е дека нема начин да опстанам ако не ги прилагодам цените“.

Тој додава дека, и покрај тоа што ги зголемил цените, обемот на продажба забележливо се намалил, бидејќи многу од неговите редовни муштерии веќе не можат да си дозволат сендвичи како порано.

Од друга страна, студентите, кои честопати ја користат брзата храна како брзо и практично решение, се најмногу погодени од овие промени.

„Порано секој ден си купував хамбургер или тост, но сега тоа е невозможно“, вели Марко Т., студент од Битола кој студира на УКИМ. „Со овие цени, секој оброк е премногу скап. Сега често носам храна од дома или купувам нешто поевтино од маркетите“.

Ова поскапување не е изолирано само кај сендвичарниците.

Сопствениците на бизниси објаснуваат дека трошоците за суровини како месо, зеленчук и млечни производи исто така значително се зголемиле, што дополнително го отежнува одржувањето на постарите, попристапни цени.

Покрај економските фактори, постои и социјална димензија. Многу граѓани изразуваат фрустрација бидејќи брзата храна, која порано била евтин оброк достапен за секого, сега станува привилегија.

„Поскапувањето не значи само поголем трошок“, вели Марко. „Тоа значи дека оние со пониски примања се приморани да се откажат од едноставните задоволства како хамбургер за време на паузата“.

Иако цените на другите опции, како бурек или парче пица, сѐ уште се подостапни, растот на трошоците ја отвора дискусијата за тоа како инфлацијата влијае врз животниот стандард на граѓаните.

За многумина, ова е потсетник дека растечките економски проблеми сè повеќе се одразуваат на нивното секојдневие, вклучувајќи ги и наједноставните потреби – оброк во сендвичарница.