Стабилни сметки за граѓаните: Цената на струјата останува „замрзната“ до крајот на годината

И додека енергетската стабилност за претстојните месеци е веќе осигурана, погледите на јавноста се насочени кон периодот по Нова година. Премиерот истакна дека крајната цел на извршната власт е да не дозволи поскапување на струјата и по 1 јануари 2027 година. Сепак, финалниот збор за тоа какви сметки ќе плаќаат граѓаните од следната година ќе го има Регулаторната комисија за енергетика (РКЕ).

Домаќинствата во Македонија можат да здивнат кога станува збор за трошоците за електрична енергија, бидејќи цената на струјата останува иста до крајот на 2026 година. Оваа одлука ја потврди премиерот Христијан Мицкоски, кој нагласи дека владата прави напори да ги заштити граѓаните од неочекувани ценовни шокови во пресрет на зимската сезона.

Официјалните пресметки на енергетските компании веќе се доставуваат до РКЕ, која треба да ги анализира пријавените трошоци на ЕВН, МЕПСО и ЕСМ. Од овие анализи ќе зависи дали и колкава корекција ќе претрпи цената во првиот квартал од 2027 година.

Експертите укажуваат дека клучни фактори за стабилноста во следниот период ќе бидат домашното производство на електрична енергија, цената на струјата на регионалните берзи и трошоците за увоз на енергенси во текот на грејната сезона.

Засега нема најави за промена на постоечкиот модел на тарифни блокови, кој се покажа како ефикасен механизам за дестимулација на енормната потрошувачка. Граѓаните кои рационално трошат електрична енергија ќе продолжат да плаќаат по пониски тарифи во рамките на првиот и вториот блок.

Владата уверува дека енергетските капацитети во земјата се подготвени да ја изнесат претстојната зима без рестрикции и со максимално искористување на домашниот јаглен и хидропотенцијал, со што би се намалила зависноста од скап увоз.