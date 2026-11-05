Цената на нафтата нагло падна по изборните резултати во САД: Што се случува на пазарот?

Цената на американската сурова нафта WTI падна за повеќе од осум проценти, на помалку од 88 долари за барел, што е најниското ниво во последниот месец, објави „Трејдинг економикс“.

Северноморската сурова нафта Брент падна за повеќе од осум проценти на помалку од 95 долари за барел, достигнувајќи го најниското ниво за два месеци.

Цените беа под влијание на очекувањата дека може да има смирување на конфликтот меѓу Соединетите Американски Држави, Израел и Иран, по изборниот пораз на Републиканската партија на среднорочните избори во САД.

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека Вашингтон засега не планира нови воени напади, но нагласи дека САД се подготвени да реагираат доколку е потребно.

Во меѓувреме, дипломатските напори на Катар и Пакистан за прекин на конфликтот продолжуваат.

Катарските власти чекаат одговори од двете страни за предлозите за решавање на кризата, иако извештаите покажуваат дека преговорите се уште се далеку од постигнување договор.

Пазарот е исто така засегнат од подобрувањето на залихите, бидејќи обновениот извоз од земјите од Персискиот Залив ги турна достапните количини нафта од Блискиот Исток над краткорочната побарувачка за прв пат од јули.

Сепак, податоците од САД покажаа дека комерцијалните залихи на сурова нафта се намалија за 865.000 барели минатата недела, што е нивниот петти последователен неделен пад.

Инвеститорите сега ја проценуваат можноста за намалување на геополитичкиот ризик и нормализација на залихите на енергија од Блискиот Исток, што би можело дополнително да го намали притисокот врз глобалниот пазар на нафта.