Цената на гасот во Европа надмина 1.100 долари за прв пат од 2022 година

Ноемвриските фјучерси за гас, според индексот на холандскиот дистрибутивен центар TTF, кој претставува главен европски центар за трговија со природен гас, на почетокот на тргувањето достигнаа 1.101,50 долари за илјада кубни метри, што претставува раст од 1,3 проценти.

Европските цени на природниот гас денес пораснаа за два проценти, надминувајќи 1.100 долари за илјада кубни метри за прв пат од 21 декември 2022 година, според податоците на Лондонската берза ICE.

До 9:10 часот по средноевропско време, цената се искачи на 1.109,30 долари, односно за два проценти во споредба со претходниот ден на тргување, кога изнесуваше 1.087,30 долари за илјада кубни метри.

Порастот на цените на природниот гас во Европа беше значително под влијание на конфликтот на Блискиот Исток.

Просечните цени на берзата на гас во март се зголемија за речиси 60 проценти во споредба со февруари, надминувајќи 600 долари за илјада кубни метри.

Во септември, цените надминаа 1.000 долари за илјада кубни метри за прв пат од декември 2022 година. Просечната цена на акциите во текот на тој месец изнесуваше 897,10 долари, што е за 20 проценти повеќе отколку во август.

Европскиот пазар на гас веќе беше изложен на екстремно високи цени за време на енергетската криза од 2021 и 2022 година, кога беа забележани нивоа невидени со децении.

Историскиот максимум беше достигнат на почетокот на пролетта 2022 година, кога цената на природниот гас изнесуваше 3.892 долари за илјада кубни метри.