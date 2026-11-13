Буџетот за 2027 година денеска влегува во собрание

Неколку дена откако собранието го усвои вториот Предлог ребаланс на буџетот, денеска веќе на дневен ред е Предлог буџетот за 2027 година. Почетната станица е Комисијата за финансирање и буџет каде ќе биде претставена рамката по која треба да се одвива цела година кога станува збор финансиите на државата. Денар дојде до дел од податоците кои стојат во еден од најважните документи на една земја, а тоа е буџетот на државата.

Секако, и за овој буџет власта е на став дека ќе биде развоен и во корист на граѓаните, и дека парите од државната каса ќе се трошат за продуктивни цели, односно за проекти кои треба да го подобрат квалитетот на населението. Пораката на властите за овој Предлог буџет е „повеќе за граѓаните – повеќе за развој“.