БМВ им нуди на работниците повеќе од 650.000 евра за да си заминат, интересот е огромен

Интересот за напуштање е толку голем што внатрешниот портал каде што вработените можат да ги проверат своите понуди привремено престана да работи. Во меѓувреме, БМВ привремено ја запре програмата за обработка на пристигнати барања.

Германскиот автомобилски гигант БМВ им нуди на поединечните вработени отпремнини од повеќе од 650.000 евра за доброволно да ја напуштат компанијата.

Според информациите од германскиот Ханделсблат, поединечните вработени можат да добијат повеќе од 650.000 евра за меѓусебно раскинување на договорот за вработување. Ова се исклучително високи отпремнини, дури и за германската автомобилска индустрија.

Ваквите износи не се правило, туку се однесуваат на поединечни случаи. БМВ не сакаше да потврди конкретни износи, објаснувајќи дека не коментира за поединечни договори со вработените.

На 8 октомври, БМВ започна програма за доброволно напуштање. Десетици илјади вработени беа известени дека можат да проверат преку интерен портал колку ќе им плати компанијата ако си заминат.

Одѕивот беше толку голем што порталот не можеше да го издржи оптоварувањето и привремено престана да работи.

BMW го потврди исклучително високиот интерес на вработените за понудените услови, но официјално не потврди дека брзањето е причината за техничките проблеми.

Според извештаите на германските медиуми, компанијата привремено ја запре програмата неколку дена по лансирањето со цел да ги обработи пристигнатите барања. Не е познато кога повторно ќе дозволат нови апликации.

До крајот на 2027 година, BMW има намера да елиминира околу 8.000 работни места низ целиот свет. Програмата за доброволни заминувања во Германија е наменета за приближно 40.000 вработени, првенствено оние во администрацијата, менаџментот, истражувањето и развојот.

Вработените кои работат директно во производството не се вклучени во таа програма.

Висината на отпремнината зависи првенствено од платата и годините поминати во компанијата. BMW им нуди на вработените и дополнителни бонуси доколку се согласат да си заминат порано.

Според документите што ги виде „Ханделсблат“, планираните датуми на заминување се 31 март и 31 октомври 2027 година.

Отпремнината може да се исплати одеднаш или на рати, а вработените можат, под одредени услови, дел од парите да ги насочат во пензиски заштеди.